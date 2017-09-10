Irma kasırgasında mahsur kalan Türklerden haber var!

Atlantik Okyanusu üzerinde son 10 yılda görülen en güçlü kasırga olan Irma, önce Karayipler'deki Antigua ve Barbuda'yı ardından da Saint Martin ve Saint Barts' adasını vurdu.

Yüzde 40'ı Hollanda, Yüzde 60'ı Fransa toprağı olan Saint Martin adasının Hollanda'ya ait tarafı olan Sint Maarten adasında ise yıkım sonrası tahliye çalışmaları devam ediyor.

35 Türk vatandaşı yıkıma uğramış adadan ayrılmaya çalışıyor. ABD'nin kendi vatandaşlarını tahliye etmek için uçak yolladığını belirten Türk vatandaşları, Dışişleri Bakanlığı'na ulaşmaya çalıştıklarını söylemişlerdi.

Dışişleri Bakanlığıyla temasa geçtiklerini fakat sonuç alamadıklarını belirten bir Türk vatandaşı, "Dün sadece bizi kurtarın diye 20 saniye telefon görüşmesi yapabildik" ifadelerini kullanmıştı.

Konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Karakas Büyükelçiliği'nden açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi.

"Sayın Turhan Ç.

Orhan Ç. ve adadaki diğer vatandaşlarımıza ait olduğu belirtilen telefon numalarına ulaşılamamaktadır. Gerek Orhan Ç. gerekse diğer vatandaşlarımıza ulaşılmaya devam edilmektedir. Bugünkü Jose Kasırgası nedeniyle sığınak benzeri bir yerde oldukları düşünülmektedir.

Öte yandan, Büyükelçiliğimizin dün temasa geçtiği Ceyhan C. isimli vatandaşımızadn temin edilen isim listesinde (40-50 kişilik) Orhan Ç'nin de adı yer almakta olup, hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmiştir.

Adadaki havalimanının büyük hasar aldığı, evlerin zarar gördüğü bilinmektedir.Adada elektrik, su ve internet kesintileri nedeniyle vatandaşlarımız gerek yetkililerle gerek siz aile mensuplarıyla temaslarda zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Kasırganın etkisinin azaldığı zamanlarda telefonlarını arabalarında şarj ettikleri bilgisi edinilmiştir.

Orhan Ç.'in durumu hakkında dolaylı ya da doğrudan bilgi edinildiğ takdirde ayrıca bilgi iletiriz.

Vatandaşlarımızın söz konusu tahliye talepleri Bakanlığıma iletilmişti. Konuyu yakından takip ediyoruz. Olabilecek gelişmelerden sizler tekrar bilgilendireceğiz."