Birmingham'da kilise cemaatine bıçaklı saldırı

İngiltere'nin Birmingham şehrinin Rocky LN caddesindeki Yeni Kudüs Apostolik Kilisesi'nde dua eden 3 kişiye bıçaklı saldırı düzenlendi. Bıçaklananların sağlık durumu bilinmiyor.

West Midlands Polisinin yaptığı açıklamaya göre, saldırının "planlanmış bir saldırı olduğu" belirtildi.

Olayla ilgili 46 yaşında bir adam cinayet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bıçaklananlardan 33 yaşındaki bir adam hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Pazar ayinine katılan 150 kişinin olduğu sırada gerçekleşen saldırıda, daha fazla yaralı olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.

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