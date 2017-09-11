11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen 11 Eylül saldırılarında 2 bin 996 kişi hayatını kaybetmişti. Peki 11 Eylül saldırıları nedir? İşte 11 Eylül 2001 saldırılarına dair detayalr...

11 EYLÜL SALDIRILARI

11 Eylül saldırıları, 11 Eylül 2001 tarihinde El-Kaide terör örgütüne bağlı teröristler tarafından kaçırılan uçaklar ile Amerika Birleşik Devletleri'nde iki farklı noktaya yapılan saldırılardır.

İngilizce'de 9/11 olayları olarak da bilinen 11 Eylül saldırıları, El-Kaide mensubu teröristler tarafından Dünya Ticaret Merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı karargahı Pentagon'a yapılmıştır.

ABD'de iç sefer gerçekleştirilen dört yolcu uçağı, El-Kaide terör örgütü üyesi 19 kişi tarafından kaçırıldı ve kaçırılan iki uçak Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey ve güney kulelerine çarptı. Çarpmayla birlikte iki saat içerisinde 110 katlı iki bina da çöktü.

Kaçırılan üçüncü uçak ise Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı karargahi Pentagon'a çarptı. Pentagon'a çarpan uçak, binanın batı cephesinin büyük bölümünün yıkılmasına neden oldu.

Kaçırılan dördüncü uçaktaki teröristler, Washington'u hedefledi ancak yolcuların korsanlara yaptığı müdahale sonucunda, uçak Pensilvanya eyaletindeki Shanksville yakınlarına düştü.

Gerçekleştirilen saldırıların ardından 19 terörist dahil toplamda 2 bin 996 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülen soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Usame Bin Ladin'in liderliğindeki El-Kaide terör örgütüne bağlı olduğu belirlendi.

Saldırıdan sonra Usame Bin Ladin, yaptığı açıklamada gerçekleştirilen saldırıların sorumluluğunu reddetti. Ancak 3 yıl sonra 2004 yılında yayınladığı bir videoda saldırıların sorumluluğunu kabul etti.

Olayın ardından ABD tarafından Terörizmle Savaş adlı bir kampanya başlatıldı. Usame Bin Ladin'in yaşadığı ve El-Kaide terör örgütünün etkin bir şekilde faaliyette olduğu Afganistan'a karşı birçok ülkenin de dahil olduğu saldırılar yapıldı.

ABD'nin ve destekçi ülkelerin Afganistan'a karşı müdahaleleri yıllar boyunca sürdü. 2011'in Mayıs ayında ise Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda Usame Bin Ladin öldürüldü.

KOMPLO TEORİLERİ

11 Eylül saldırılarının ardından birçok komplo teorisi de ortaya atıldı. İddialara göre 11 Eylül saldırıları, Amerikan hükümeti ve gizli servisi tarafından bilerek uygulandı. Yapılan bu saldırılar, Orta Doğu'ya ve Afganistan'a yönelik işgal faaliyetlerinin meşrulaştırılması için gerçekleştirildi.

Ortaya atılan bu iddia günümüze kadar dayanmıştır. Komplo teorisyenleri, ABD'deki 11 Eylül saldırılarının Afganistan'a yapılmak istenen müdahalenin ülke ve dünya kamuoyunun da desteklemesi için bilerek yapıldığını savunmaktadır.

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