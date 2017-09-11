Irma'ya kafa tutan çılgın sörfçü denizden çıkamadı!

Geçtiğimiz hafta Irma Kasırgası'nın yerle bir ettiği Karayip adası Barbados'tan yürek burkan bir haber geldi. 16 yaşındaki genç sörfçü Zander Venezia'nın, kasırganın meydana getirdiği dalgalarda sörf yapmaya çalışırken boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Diğer profesyonel sörfçülerle birlikte dalgalara kafa tutan Venezia'ya, yüksek dalgalardan birinin çarptığı ve genç sörfçünün bu darbe sonrası bilincini kaybettiği düşünülüyor.

Olay yerinde bulunan diğer sörfçüler ve fotoğrafçıların Venezia'yı acele bir şekilde sudan çıkardığı ve kalp masajı yaptıkları ancak Venezia'nın buna tepki vermediği belirtildi.

Atlantik'te görülen en güçlü kasırgalardan biri olarak kayıtlara geçen Irma, Karayipler, Orta Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 30 kişinin ölümüne neden olmuştu.

ABD'nin Florida eyaletinde 6.5 milyon kişinin tahliyesine neden olan Irma Kasırgası, ABD'nin iç kesimlerine doğru ilerledikçe etkisini kaybetti. Irma'nın seviyesi son olarak Kategori 1'e düşürüldü.