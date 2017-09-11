Tutankhamun'un kuyumcusunun 3500 yıllık mezarı bulundu

Mezarın içinde iki oda bulunuyor. Bu odalardan ilki, muhtemelen Amenemhat ve Amenhotep’in mumyaları için kazılmıştı. Arkeologlar mumyalar, lahitler ve ahşaptan oyulmuş cenaze maskeleri ile kuyumcu ve eşinin heykelciklerini buldular.

Ayrıca başka bir mezar bölmesinde, bir kadının ve iki yetişkin çocuğunun mumyaları bulundu. Arkeologlara göre anne, yaklaşık 50 yaşında, bakteriyel kemik hastalığından ölmüştü. İki oğlu 20 ve 30’lu yaşlarındaydı ve bedenleri iyi durumda korunmuştu.

Mezarda ayrıca, henüz yerleri tespit edilemeyen dört devlet görevlisine ait başka mezarların da olduğunu gösteren çeşitli ipuçları bulundu.

Yetkililer, dönemin en güçlü tanrısı Amun için kuyumculuk yapan Amenemhat mezarının, tapınak ve mezarlık alanlarıyla ünlü Draa Abul Naga nekropolünde yeni keşiflere yol açacağını düşünüyor.

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