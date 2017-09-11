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BM: Arakanlı Müslümanlar
DÜNYA

Birleşmiş Milletler'den "Arakan" açıklaması

BM: Arakanlı Müslümanlara yapılanlar etnik temizliğin ders kitabı örneği

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Başkanı Zeid Ra'ad Al Hussein, Myanmar yönetiminin açıkça orantısız güç kullandığını söyledi

11 Eylül 2017 Pazartesi, 10:58:14 Güncelleme: 12:04:06 HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Başkanı Zeid Ra'ad Al Hussein, "Myanmar'ın durumu 'etnik temizliğin ders kitabı örneği'" dedi.

Zeid, geçtiğimiz aydan bu yana Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıların "açıkça orantısız" olduğunu söylerek Myanmar'ın "acımasız güvenlik operasyonu"nu kınadı.

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Zeid, köyleri yakılan 270 bin kişinin Bangladeş'e geçiş yaptığını söyledi.

 Zeid, Myanmar yönetimini uyguladıkları politikayı tamamen terse çevirmeye çağırdı.

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YORUMLAR 7
  • Misafir 14 dakika önce
    is isten gecmis her turlu katliam yapılmış kınama yapılıyor sadece. bmye gerek yok. bende kınıyorum zaten
  • Misafir 20 dakika önce
    bm bende seni kınadım oturduğum yerden ne oldu şimdi..
  • Misafir 24 dakika önce
    Anca kınayan bakalım başka bişey bilmezsiniz zaten konu müslüman lar olunca
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