Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Başkanı Zeid Ra'ad Al Hussein, "Myanmar'ın durumu 'etnik temizliğin ders kitabı örneği'" dedi.

Zeid, geçtiğimiz aydan bu yana Arakanlı Müslümanlara yapılan saldırıların "açıkça orantısız" olduğunu söylerek Myanmar'ın "acımasız güvenlik operasyonu"nu kınadı.

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde konuşan Zeid, köyleri yakılan 270 bin kişinin Bangladeş'e geçiş yaptığını söyledi.

Zeid, Myanmar yönetimini uyguladıkları politikayı tamamen terse çevirmeye çağırdı.

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