Vatandaşlıktan çıkartılan Saakaşvili, sınır kapısını yıkarak Ukrayna'ya girdi

Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan ve ülkeye giriş yasağı bulunan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Polonya üzerinden Ukrayna'ya geri döndü.
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, sabah saatlerinde, Ukrayna sınırına yakın Polonya'nın Pşemisl kentinde Polonyalı ve Ukraynalı siyasetçilerle bir araya geldi.
Ukrayna vatandaşlığını geri kazanmak amacıyla dava açmaya ve muhalefette siyasi faaliyetlerini devam ettirme kararı alan Saakaşvili'ye, kendisini desteklemek için Ukraynalı siyasetçi ve eski Ukrayna Başbakanı Yuliya Timoşenko, bazı Ukraynalı milletvekilleri ve Polonya milletvekili Sarius Volsk da eşlik etti.
Ukrayna-Polonya arasındaki Krakovez sınır hattından geçmeyi planlayan Saakaşvili, daha sonra sınır hattında provokasyon olması ihtimali nedeniyle iki ülke arasındaki Şegin sınır kapısına geldi.
Polonya sınırını sorunsuz geçen Saakaşvili, Ukrayna kapısında destekçileri tarafından coşkuyla karşılandı. Saakaşvili kapıda Ukrayna güvenlik güçleri tarafından durduruldu. Polisler, Saakaşvili'ye sınır kapısı alanının mayınlı bölge olduğunu bildirerek, güvenlik gerekçesiyle buradan geçmesine müsaade etmeyeceklerini belirtti.
Saakaşvili, Ukraynalı güvenlik güçleriyle sohbet ederken, Ukrayna tarafında kendisini desteklemek için toplanan yüzlerce vatandaş, polis kordonunu zorla geçip Saakaşvili'yi Ukrayna topraklarına geçirdi.
Ülkeye böylece giriş yapan Saakaşvili ve onu destekleyenler, Lvov kentine geçti. Saakaşvili ve destekçilerinin başkent Kiev'e geçmesi bekleniyor.
VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILAN SAAKAŞVİLİ
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Temmuz 2017'de Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.
Poroşenko, Saakaşvili'ye Mayıs 2015'te Ukrayna vatandaşlığı vermişti. Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016'da bu görevden istifa etmiş ve Yeni Güçler Hareketi Partisi'ni kurarak muhalefete geçmişti.
Gürcistan'da hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili, 2013'ten bu yana ülkesine dönemiyor. 4 Aralık 2015'te Gürcistan vatandaşlığından çıkartılan Saakaşvili'nin şu an hiçbir ülkenin vatandaşı olmadığı belirtiliyor.
GÜRCİSTAN İADESİNİ İSTEMİŞTİ
Gürcistan Başsavcılığı, geçtiğimiz hafta Ukrayna'dan Saakaşvili'nin iade edilmesi talebini yineledi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 1 Eylül tarihinde Ukrayna Adalet Bakanlığına gönderilen yazıyla eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin gözaltına alınması ve Gürcistan'a iade edilmesinin istendiği bildirildi.
UKRAYNA BAŞBAKANI'NDAN TEPKİ
Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman, vatandaşlıktan çıkarılan eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin bazı milletvekillerinin desteği ile Ukrayna’ya girmesini "devlete karşı saldırı" olarak değerlendirdi.
Groysman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Saakaşvili’nin Ukrayna’ya girişinde yaşanan olaylara tepki gösterdi.
Ukrayna sınırının güç kullanılarak açılmasının suç olduğunu ve bunu organize edenlerin cezalandırılacağını kaydeden Groysman, "Şegin’de yaşananlar sadece yasanın ihlal edilmesi değil, bana göre bu bazı siyasetçilerin Ukrayna devletine karşı bir başka saldırısının başlangıcıdır." ifadelerini kullandı.
Eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Temmuz 2017'de ABD’de bulunduğu esnada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı.
Saakaşvili'nin Polonya üzerinden dün Ukrayna sınırından ülkeye girme çabasına Anavatan Partisi lideri ve eski Başbakan Yuliya Timoşenko ile bazı milletvekilleri de destek vermişti.
Saakaşvili’ye sınır kapısında geçişine müsaade etmeyen Ukrayna sınır görevlileri ile sınırda toplanan bazı gruplar arasında kavga çıkmış, ardından bu grup tarafından sınır kapısı kırılarak Saakaşvili’nin ülkeye pasaport kontrolü olmadan girişi sağlanmıştı.
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