'Yaralı Papa' Kolombiya'dan ayrıldı

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, 50 yıllık iç savaşın sona erdiği Kolombiya'dan "şiddetin düğümlerini çözün!" çağrısı yaptı.
İç savaş sonrasında bölgedeki gezilerini sürdüren Papa, Andean bölgesindeki ziyareti sırasında dengesini kaybederek Papa aracına binerken kafasını çarparak sol gözünün çevresinde yaralanma meydana geldi.
"ZIMBA GİBİYİM"
Sol elmacık kemiğini yaralayan Papa'nın kaşında kesikler oluşurken ayakkabısı tamamen kan oldu.
Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre, Papa Francis'in buz tedavisi gördüğü ve durumunun iyi olduğu belirtilirken Papa gezisine bandajla devam etti.
80 yaşındaki ruhani lider, " Ben çok iyiyim, zımba gibiyim!" açıklamasında bulunurken 500 bin kişinin toplandığı liman meydanındaki konuşması sırasında gözünün şiştiği gözlerden kaçmadı.
"ADALETSİZLİĞİ SONA ERDİRMEK İÇİN KANUN ÇIKMALI"
Liman meydanındaki konuşmasında, "Kolombiya istikrarlı ve kalıcı bir barış istiyorsa, ortak iyilik, eşitlik, adalet, insan doğasına ve taleplerine saygı bakımından acilen bir adım atmalıdır" ifadelerini kullanan Papa, "Şiddetin düğümlerini çözmeye yardım edersek, anlaşmazlıklarda meydana gelen karmaşık konularını çözeriz." diyerek kutuplaşmanın yok edilmesi çağrısı yaptı.
Papa ayrıca, "liderlerin, şiddeti doğuran adaletsizliği ve toplumsal eşitsizliği sona erdirmek için kanun çıkarmaları gerektiğini" de söyledi.
Papa Francis, konuşmasının ardından adına düzenlenen eğlenceyi izledikten sonra Roma'ya gitmek üzere havaalanına gitti.
ATEŞKES ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI
Kolombiya hükümeti ile Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında ateşkes imzalanmış, Ateşkes kapsamında, ELN, altyapılara yönelik saldırıları, çocuk kaçırmayı ve örgüte üye kazandırılmasını askıya almayı kabul etmişti.
Kolombiya hükümeti de örgütün, son dönemde saldırıya uğrayan sosyal liderlerini koruma altına alma, ELN mensuplarına insani yardım yapma ve bir takım önlemler alma konusunda mutabakata varmıştı.
Ateşkes anlaşması, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek, 12 Ocak 2018'e kadar yürürlükte kalacak. Tarafların anlaşması durumunda ateşkes yenilenebilecek.
Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, televizyonda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ateşkesin Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'in ülkesini ziyareti öncesinde imzalandığına işaret ederek, "Papa, tarihimizdeki eşsiz bir zamanda buraya geliyor. Tuhaf çatışmaların olduğu sayfayı kapatıp geleceğe umutla bakıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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