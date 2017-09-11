Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perm kentinde bir teknoloji fuarına katıldı. Fuarda, Putin'i ünlü Rus robotu Promobot karşıladı.

Büyük gözlü, üç parmaklı ve insan boyutunda olan Promorobot, Rusya Devlet Başkanı Putin'i karşılayarak, "Merhaba Vladimir Vladimirovich Putin, ben Promobot'um" ifadeleriyle Rus lideri selamladı.

Rusya'da çeşitli şehirlerde kullanılan Promobot, rehber, banka asistanı ve satışçı olarak görev yapabiliyor.

Geçtiğimiz yıl, Promobot'un bir prototip modeli test alanında kaçmıştı. Robotun geliştiricileri, 2 ay önce bir video yayınlayarak, Promobot'un küçük bir kızı devrilen bir kitaplığın altında kalmaktan kurtardığını belirtmişti. Geliştiriciler, robotun bu davranışı kendi kendine öğrendiğini açıklamışlardı.

Promobot'lar dünyanın çapında 20 bin dolara varan rakamlarda alıcı buluyor.