Budist lider Dalay Lama'dan Suu Çii'ye çağrı!

Tibet Budizminin ruhani lideri, Nobel barış ödüllü Myanmar'ın sivil lideri Suu Çii'yi Rakhayn eyaletinde patlak veren olaylardan sonra vatansız Rohingya Müslüman azınlığının onlarca yıldır devam eden zulümle mücadele ettiği krizi çözmeye çalışmak için "toplumun her kesimine ulaşmaya" çağırdı.
Mektubunda "Bana yöneltilen sorular, birçok insanın Budist bir ülke olarak anılan Myanmar'da Müslümanlara yaşatılanların çözümü konusundaki zorlukları gösteriyor. Size ve liderlerinize barış ve uzlaşma ruhuyla halk arasında dostça ilişkiler kurmaya çalışmanız için toplumun tüm kesimlerine ulaşmanız için çağrıda bulunuyorum." dedi.
Dalay Lama, Nobel ödüllü Malala Yousafzai ve Başpiskopos Desmond Tutu'yu da müdahaleye çağırdı.
Irkçılığın parçalanmasına yardımlarından sonra Güney Afrika'nın manevi sesi olan Tutu, "Eğer Myanmar'daki en üst mevkiye yükselişinizin siyasi bedeli sessizliğinizse, bedeli kesinlikle çok yüksek" dedi.
Nüfusunun büyük çoğunluğu Budist olan Myanmar'da kökenlerinin Bangladeş olduğu gerekçesiyle yurttaş kabul edilmeyen ve hakları engellenen Rohingya Müslümanlarına karşı yaygın bir düşmanlık var. Olayları ateşleyen milliyetçi Budist rahipler, Müslümanları ülkenin dışına itmek için İslamofobik bir kampanya yürütüyor.
Dalai Lama, geçmişte Suu Çii ile Myanmar'daki dini gerginlikler hakkında konuştuğunu, katliamı engellemesi için onu yeniden teşvik ettiğini söyledi.
"Kardeş bir Budist ve Nobel ödül sahibi olarak bu kapanmayan yaraya kalıcı ve insani bir çözüm bulmak için size ve meslektaşlarınıza bir kez daha çağrıda bulunuyorum" diye yazdı.
- Suu Çii
- Dalai Lama
- Myanmar
- Arakan
- Desmond Tutu
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