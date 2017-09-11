İtalya'da şiddetli yağışlar 6 can aldı!

İtalya'nın kuzey ve orta kesiminde etkisini gösteren şiddetli yağışlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeybatısındaki Ligurya ve Toskana bölgelerinde, dün akşamdan beri etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları can kayıplarına yol açtı.

İtalyan Rainews24’ün haberinde, yağışlardan en çok etkilenen yerleşim yerlerinden Livorno kentinde, 1'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerden 4'ünün bir bodrumda sıkışarak can verdiği belirtilirken, yine Livorno yakınlarında 2 kişinin de kayıp olduğu ifade edildi.

Şiddetli yağışların, Livorno civarında arazi yapısının engebeli olması nedeniyle çok sayıda heyelan ve toprak kaymasına neden olduğu vurgulandı.

Livorno Belediye Başkanı Filippo Nogarin da Twitter’daki hesabından kentteki acil durumun devam ettiğini yazdı.

Bu arada, itfaiye ekipleri de Floransa, Pisa ve Livorno kentleri arasında ulaşımı sağlayan otoyolu taşkın riskine karşı ulaşıma kapattı.

Şiddetli yağışlar, başkent Roma’da da etkisini gösterirken, kent ulaşımında ve özellikle de metroda aksaklıklara yol açtı. Yağışlar nedeniyle metronun A hattının 6 istasyonunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi. Roma Belediyesi de vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye etti.