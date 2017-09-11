Almanya'da havaalanında bekleyen yolculara gaz sıkıldı! 6 yaralı

Almanya'nın Frankfurt kentinde havaalanında check-in sırasında bekleyen yolcuların üzerine uyarıcı bir gaz sıkıldı.

Çok sayıda kişinin gazdan etkilendiği belirtiliyor. Polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Frankfurt Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre olayda 6 kişi yaralandı.

— Bundespolizei Airfra (@bpol_air_fra) September 11, 2017