Dünyaca ünlü finans devleri Boğaziçi Zirvesi’nde buluşacak

Uluslararası İş Birliği Platformu’nun (UİP) bu yıl sekizincisini düzenleyeceği Boğaziçi Zirvesi 28-30 Kasım 2017 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak. ÜNLÜ & Co’nun da destekleyicileri arasında yer aldığı zirve, 72 ülkeden başbakan, bakan, bürokrat ve iş dünyasından önemli isimleri ağırlayacak.
T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek olan 8. Boğaziçi Zirvesi’nde, bankacılık, finans, telekomünikasyon, enerji, inşaat ve ulaştırma sektörlerinde çeşitli konuların derinlemesine konuşulacağı paneller yapılacak.
Zirvenin ilk günü, 28 Kasım 2017 tarihinde, saat 12.30-13.30 arası düzenlenecek ‘21. Yüzyılın Finansmanı: Yatırım Bankacılığı ve Sermaye Piyasalarının Gelişimi’ konulu panelde, finansman ve yatırım araçlarını çeşitlendirmenin yüksek kaliteli yatırımları teşvik etmesi ve sürdürülebilir ekonomik büyüme açısından önemi ele alınacak. ÜNLÜ & Co Singapur temsilcisi ve Singapur merkezli danışmanlık şirketi HJ Advisory Genel Müdürü Hasan Jafri’nin moderatörlüğünde gerçekleşecek panelin açılış konuşmasını, ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü yapacak.
Wellcome Trust Yatırımlardan Sorumlu Grup Başkanı Nick Moakes, ICBC Standard Bank Sermaye Piyasası Bölüm Başkanı Marc Giesen, ICBS Singapur Baş Danışmanı ve Eski Pakistan Merkez Bankası Başkanı Yaseen Anwar, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili Şule Kılıç ve CFA Institute Global Başkanı ve CEO’su Paul Smith’in panelist olarak katılacağı toplantıda, şu sorulara yanıtlar aranacak:
“Farklı bölgelerde yatırım bankacılığı ve sermaye piyasalarının gelişmesinde mevcut engeller nelerdir? Devlet politikaları,mali sistemin karşılaştığı başlıca sorunların üstesinden gelmede nasıl katkıda bulunabilir? Finansal araçları ekonomiye daha etkili bir şekilde bağlayabilir miyiz? Gelişmiş ve derinleştirilmiş Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliğinin uluslararası mali sistem üzerindeki etkisi ne olabilir?”
Boğaziçi Zirvesi, geçen yıl 3 Cumhurbaşkanı, 1 Başbakan, 12 yurtiçinden ve yurtdışından bakan, 300’e yakın CEO’nun katılımıyla 3 günün sonunda toplam 2 bin 200 iş insanını ağırlamıştı.
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