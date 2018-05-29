Dünyanın 57., Fransa’nın ise 4. en zengin işadamı olan medya ve havacılık devi Serge Dassault, 93 yaşında kalp krizinden öldü. Le Figaro Gazetesi’nin de sahibi olan Dassault’nun, Paris’teki şirket merkezinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Legion d’Honneur nişanına sahip olan Dassault, 2004-2017 arasında Fransa Senatosu’nda görev yapmıştı. Vergi kaçırdığı ortaya çıkan Dassault’ya şubat ayında 5 yıl seçilme hakkının elinden alınması ve 2 milyon Euro para cezası verilmişti.

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