Dünyaca ünlü moda tasarımcısından Merkel'e ağır sözler: Papazın kızı!

Dünyaca ünlü markaların yaratıcı yönetmeni Lagerfeld, Almanya Başbakanı Merkel'in sığınmacılara açık kapı politikasını Yahudi Soykırımı ile karşılaştırdı.

"İki olay arasında on yıllar olsa da milyonlarca Yahudi'yi öldürüp yerlerine en kötü düşmanlarını getiremezsiniz. Almanya'da genç bir Suriyeli'yi yanına alan ve 4 gün sonra 'Almanların icat ettiği en iyi şey Yahudi Soykırımı'ydı' diyen birini tanıyorum' dedi.

2015'te Avrupa'daki mülteci ve sığınmacı krizinin en şiddetli olduğu sırada Merkel, Suriyeli sığınmacıların ülkeye girmesine yeşil ışık yakmış, ülkeye o yıl yaklaşık 900 bin sığınmacıyı kabul etmişti.

Lagerfeld, "Merkel milyonlarca sığınmacıyı kabul etmişti. Bunlar iyi entegre olmuş, çalışan kişilerdi. Yunanistan'daki ekonomik krizin ardından o kötü üvey anne imajını geliştirmek için milyonlarca sığınmacıyı daha ülkeye almasına gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

Merkel'in babasının Doğu Almanya'da Protestan bir papaz olmasına da gönderme yapan Lagerfeld "Birdenbire papazın kızını gördük" dedi.

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