2015 yılında gitarist Benji Madden’le dünyaevine giren Cameron Diaz’ın, bebek sevinci yaşadığı iddia edildi. 45 yaşındaki oyuncu müjdeyi Gwyneth Paltrow’un geçtiğimiz günlerde yapılan nişanında verdi.

Çifte yakın bir kaynak ise dergiye, “Cameron evlendiği günden beri bir aile olmanın peşindeydi. Şimdi her ikisi de mutluluktan uçuyor.” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, ABD’li aktris Cameron Diaz geçtiğimiz günlerde Hollywood’daki film ve dizi kariyerine son verdiğini açıklamıştı.