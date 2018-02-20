Dünyaca ünlü fast food zinciri KFC tedarik zincirindeki bir lojistik sıkıntısı nedeniyle tavuksuz kaldı ve Britanya'da bulunan yüzlerce restoranını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı.

Başta İngiltere olmak üzere, Birleşik Krallık genelindeki kabaca 900 civarı restorandan 800 kadarı dün, gün ortasında geçici olarak kepenk indirdi. Bunlardan bir kısmının ise öğleden sonra açıldığı belirtildi.

Britanya, KFC'nin Avrupa kıtasındaki en büyük pazarı ve dünya genelinde de ilk 5 içerisinde yer alıyor.

Taco Bell ve Yum sahipliğindeki KFC, bu durumun teslimattaki yeni iş ortakları DHL ile başlangıçta yaşanan uyum sorunları olduğunu belirtti.

Kaliteden ödün veremezdik dolayısıyla teslimat sorunu bazı restoranlarımızın kapanmasına diğerlerinin de sınırlı bir menüyle hizmet vermesine neden oldu

DHL ise operasyonel sorunlar nedeniyle bazı teslimatların tamamlanamadığını veya geciktiğini belirterek yaşanan durumun çözümü için KFC ile birlikte çalışıldığını belirtti.

KFC, geçtiğimiz hafta lojistik işini Bidvest firmasından alıp DHL'e vermişti.

Öte yandan Britanya'da bulunan KFC restoranlarının yüzde 95'i franchise yöntemiyle işliyor ve şirket, çalışanların yevmiyelerinin tam ödeneceğini, franchise restoranlarda da aynısının yapılması gerektiğini belirtti. Restoranların tamamının normal hizmetine ne zaman döneceği hakkında ise bir bilgi verilmedi.