HT Magazin'de yer alan habere göre, OASIS Grubu’nun kurucusu ve ikonik solisti Liam Gallagher ise 14 Ağustos’ta ilk kez İstanbul’a gelecek. Aynı gün Küçükçiftlik Park’ta, İngiliz alter natif rock grubu Starsailor da sahne alacak.

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