Dünyada 1.1 milyar, Türkiye'de ise 17 milyon sigara içicisi olduğu, dünyada her yıl sigaraya bağlı ölenlerin sayısı 4,5 milyonu bulurken, bu konuda önlem alınmazsa 2025 yılında bu sayının 10 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.
Trabzon'da Aile Hekimleri sigara içen vatandaşlara sigarayı bıraktırma konusunda harekete geçti. Aile Hekimi Dr. Tamer Çoban, 2 aydır haftada yarım gün sigara bırakma poliklinik hizmeti vermeye başlamasının ardından şuana kadar 12 kişinin sigarayı bırakmasını sağladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde sigarayı bırakmaya yönelik bilincin geliştirilmesi ve bu konuda duyarlılığın artması amacıyla sigara bıraktırma poliklinikleri açılıyor. Trabzon ilinde birinci basamak sağlık kuruluşu olan aile sağlığı merkezinde Sigara Bıraktırma Polikliniği'nde sigara bırakmak isteyen vatandaşlara sigaranın zararları ve bırakma yöntemleri konusunda danışmanlık hizmeti ve sigara bıraktırma hakkında Sağlık Bakanlığı'nın öngördüğü şekilde tedaviler düzenlenerek ilaçlar ve bantlar ücretsiz olarak dağıtılıyor.
SİGARA EN BÜYÜK DÜŞMAN
Sigaranın halk sağlığını tehdit eden en büyük düşman olduğunu kaydeden Dr. Çoban, "Sigara, günümüzde halk sağlığını tehdit eden en büyük düşmanlardan biri haline gelmiştir ve mutlaka mücadele edilmesi gereken önemli bir sorundur. Aktif ve pasif sigara içiciliği ölümlere, hastalıklara, sakatlıklara ve psikolojik sorunlara neden olarak kişi ve toplum sağlığını tehdit etmektedir. Sigara dumanında sağlık açısından yaklaşık 4 binin üzerinde zararlı madde bulunmaktadır. Bunların çoğu kanserojendir. Sigaranın kullanıcısına zarar verdiği kadar aynı havayı soluyan çevresindeki kişilere de aynı oranda zarar vermektedir. Sigara kullanımı ile doğrudan ilişkisi olduğu kanıtlanmış hastalıklar arasında ağız kanserleri, sindirim sistemi kanserleri, solunum sistemi kanserleri, akciğer hastalıkları, kalp-damar hastalıkları, ülser, mesane kanserleri ve rahim ağzı kanseri sayılabilir. Bunların yanında akciğer hastalıkları (amfizem, kronik bronşit, astım gibi) damar tıkanıklığı, kalp hastalıkları, kalp krizi ve inme riskinde artışa sebep olduğu bilinmektedir" dedi.
DÜNYADA 1.1 MİLYAR SİGARA İÇEN İNSAN VAR
" Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada 1.1 milyar sigara içen bulunmaktadır" diyen Çoban "Sigaraya bağlı yılda 4.5 milyon ölüm gerçekleşmektedir. Bu konuda önlem alınmazsa bu oranın 2025 yılında 10 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Türkiye'deki duruma baktığımızda 17 milyon sigara içicisi bulunmaktadır. Sigaraya bağlı ölüm oranı ise yılda 70-100 bin arasındadır. Türkiye, kişi başına düşen sigara tüketimi yönünden Avrupa'da Yunanistan'dan sonra ikinci sırada yer almakta, gelişmiş ülkelerdeki genel eğilimin tersine sigara içme hızı artmaktadır. Sigaranın yol açtığı zararın önlenmesi de buna bağlı olarak başlıca 3 hedefi içermektedir. İlk ve en önemli hedef, çocukların ve gençlerin sigara içmeye başlamalarının önlenmesidir. Sigara içicilerinin sigarayı bırakmalarını teşvik etmek ikinci, sigara içmedikleri halde sigara dumanına maruz kalan pasif içicileri korumak üçüncü hedeftir. Sigara içme davranışında sosyal öğrenmenin önemli bir yeri olduğu, sigaraya başlamanın önlenmesinde ve bırakmanın teşvik edilmesinde gençlerin örnek aldıkları kişilerin özendirici tarzda sigara kullanmamaları ve sigarayı bırakmalarının etkisi gösterilmiştir" şeklinde konuştu.
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