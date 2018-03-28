Batman’da yabani hayvanlar için kurulan kapana sıkışarak ağır yaralanan "Karamel" isimli sincap, hayvansever Tayfun Demir’in yardımı ile tedavi ettirildi. Kollarında ciddi hasar oluşan ‘Karamel’ zorlu iki ameliyatın ardından hayata tutunurken, kolları kesilmek zorunda kaldı. Sincap Karamel’in durumunu öğrenen bir üniversitenin öğretim görevlileri Karamel’e protez kol için ilk kontrollerini gerçekleştirdi.

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DÜNYADA İLK KEZ BİR SİNCABA PROTEZ KOL TAKILACAK

Evinde kurtardığı bir sincapla yaşayan ve yıllardır sincaplara karşı özel ilgisi olan bilgisayar mühendisi Tayfun Demir, ‘dünyada ilk kez’ bir sincaba protez kol takılması için üniversitenin uzman ekibi ile bir araya geldi Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri Usta Öğretici Mustafa Gültekin, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Tolgay Şatana ve Öğretim Görevlisi Fizyoterapist Eylem Küçük’ten oluşan ekip Sincap Karamel’in ilk ölçüsünü aldı.

Türkiye’de sincapların görüldüğü yerde öldürüldüğünü söyleyen Tayfun Demir, “Karamel birilerinin ormana kurduğu kapan yüzünden diğer sincaplar gibi daldan dala atlamak yerine ne yazık ki küçücük kutuda yaşama savaşı veriyor. Maalesef ülkemizde yıllardan beri yasak olmasına rağmen sincaplar, ormanlarda yakalanmakta ya da toplanarak satılmakta, bu süreçte istiflendikleri yerde hayatlarını kaybetmektedirler. Tüm bu süreci atlatsalar dahi ev ortamları onlar için uygun değildir. Artık birilerinin buna dur demesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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Sincaplar ameliyatı ve genel anesteziyi kaldıramazlar ama Karamel 6 saat anestezide kaldı, iki koluna birden pin takıldı, doktorları çok uğraştılar. Ama bir hafta sonra kollarında nekrozlar oluştu. Kapan kollarını çok fazla parçalamıştı, sinir ve doku kayıpları oluşmuştu. Bu defa daha riskli ikinci bir ameliyat yapıp kollarını kurtarmak gerekiyordu doku ölümünün tüm vücuduna yayılmasının önüne geçmek için. Yine benzer bir şekilde ameliyat çok uzun sürdü, ikinci bir ameliyat yaptılar. Pek umutları yoktu, yine başardı, yaşadı.

Daha sonra özel bir kliğine götürmeye başladık, dokularını yakarak yaralarını iyileştirmek için, inanılmaz canı yanıyordu, gözleri yaşarıyordu. 15 gün açık yara tedavisi gördü. Şimdi çok iyi, kendi yemeğini yiyebiliyor, suyunu içebiliyor. Sincaptan anlayan hekim pek yok ülkemizde.

Ortopedik Protez ve Ortez Teknikeri Mustafa Gültekin, "İnsanlara ve hayvanlara yapıyorduk ama ilk defa sincaba uyguladık. Sincabın yaşaması için hareket etmesi gerekli, bu hareketi sağlayacak bir düzenek kurmamız lazım. Bu düzeneği kurduğumuzda kendi temel ihtiyaçlarını görecek.

Yapacağımız protezin tekerlekli ve amortisörlü olmasını planlıyoruz. Şu anda protez için ölçülerimizi aldık, hazırlayıp önümüzdeki hafta yapacağımız bir prova ile buna nasıl adapte olacak, onu gözlemleyeceğiz. Ardından gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra işlem tamamlanacak. Ama zaman içinde revizyon ihtiyacı doğabilir, süreci takip ederek gereğini yapacağız" dedi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tolgay Şatana ise konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Ergonomi konusunda destek veriyorum çalışmaya. Kolları kangren olmuştu ve kurtarılması olanaksızdı ama gayet başarılı bir ameliyat geçirdi. Protezi takıldığında daha rahat edecek. Hayvanlara da protez yapılabilir, aslında buna sebep olan da bir insan ve bu açıdan bakıldığında bir sorumluluğumuz var."

Öğretim Görevlisi Fizyoterapist Eylem Küçük ise "Fonksiyonelliğin devam etmesi ve uyum için fizik tedavi de önemli. Adaptasyonu, günlük yaşamda yiyeceğine ulaşması için bir rehabilitasyon programı uygulayacağız. Hareket etmesi, yürümesi, protezi kabullenmesi gibi uzun bir süreç bizi bekliyor. Tedavi sonrasında hareketliliğini kendisi sağlayabilir" şeklinde konuştu.

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Sincap Karamel’e bu hafta sonuna kadar, hazırlanacak ilk geçici protez takılacak. Bu geçici proteze Karamel’in tepkisi ve uyumu gözlenecek, ardından da sürekli kullanacağı asıl proteze son şekli verilecek.