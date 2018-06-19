Dünyada sayıları 50’den az olan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya bulunan 'Balık Baykuşu', Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus Hayvan Parkı’nda koruma altına alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Adana Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, doğada yaralı halde bulunarak Tarsus Hayvan Parkı’na getirilen ve tedavisi devam eden 'Balık Baykuşu', iyileşmeyi bekliyor.

AVRUPA’DA GÖRÜLMÜYOR

İHA'nın haberine göre gece yırtıcı kuşları takımı altında yer alan baykuşgiller familyasından bir baykuş türü olan 'Balık Baykuşu', Avrupa'da artık görülmezken, Türkiye'de ise sadece Akdeniz Bölgesi'nin bazı yerlerinde yaşam mücadelesi veriyor.

Dünyada sadece Toroslar’da görülen bir tür olan 'Balık Baykuşu’nun bir tanesi de Tarsus Hayvan Parkı’nda tedavi ediliyor.

SADECE TOROSLAR’DA YAŞIYOR

Balık Baykuşu’nun dünyanın ve Türkiye’nin en nadir görülen yırtıcı kuşlarından birisi olduğu ve tüm Avrupa kıtasında sayısının 10’u geçmeyeceği tahmin edilirken, bu tür şu an için sadece Toroslar'da yaşıyor.

Uzakdoğu, Güneydoğu Asya ve Toros dağlarında yaşayan bir kuş türü olan 'Balık Baykuşu', sıcak iklim kökenli bir kuş olduğu için Türkiye’de yalnızca Toros dağlarının eteklerindeki yaz kış sıcak olan vadilerde yaşayabiliyor. Yakın zamana kadar Toroslar'daki neslinin tükendiği zannedilen 'Balık Baykuşu', diğer baykuşların aksine suda avlanıyor ve çoğunlukla balık, tatlı su yengeci, kurbağa gibi canlılarla besleniyor. Torosların etrafı ormanlarla kaplı vadilerinde, temiz akan nehir ve çaylarda yaşıyor.

“ÇOK ENDEMİK BİR TÜR OLAN BALIK BAYKUŞU TARSUS HAYVAN PARKI’NDA TEDAVİ EDİLİYOR”

Tarsus Hayvan Parkı’nda biyolog olarak görev yapan Altay Atlı, Balık Baykuşu’nun yaralı bir halde Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Adana Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kendilerine getirildiğini ve hemen tedavi altına aldıklarını belirterek, “Sağ kanadında bir kırığı vardı. Bunun veteriner hekimimiz tarafından tedavisi yapıldı. Şu anda iyileşme sürecinde. Çok nadir bir türdür. Dünyada ve Türkiye’de sadece ve sadece Doğu Akdeniz Bölgesi’nde bulunur. Tarsus, Adana ve Çukurova’nın bu kesiminde bulunuyor. Çok endemik bir türdür. Doğada da nesli tükenmek üzeredir. Bu tür şu anda Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Hayvan Parkı’nda tedavi ediliyor ve iyileştikten sonra da doğaya tekrar geri salacağız” dedi.

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BALIK BAYKUŞUNUN ÖZELLİKLERİ

'Balık Baykuşu'nun Avrupa’daki tek popülasyonu Türkiye’dedir. Bilimsel çalışmalar 'Balık Baykuşu’nun 56 tür arasında nesli tükenmeye en yakın iki türden biri olduğunu göstermektedir. Türkiye’de yaşam alanı süren 56 yırtıcı kuş türü arasında bulunan Balık Baykuşu, yaşadığı bilinmesine rağmen 1990 yılına kadar hiç görülmedi.

Bu tarihte yalnızca bir Balık Baykuşu’nun görülmesinden sonra yine ortadan kayboldu ve artık nesli tükendi derken, 2004 yılında Antalya’da objektiflere takıldı. Baykuşgiller familyasından bir baykuş türü olan Balık Baykuşu, yaklaşık 55 santimetre boyutlarında olan büyük bir kuştur.

Üst parçaları, kırmızımsı kahverengidir, ayrıca siyah veya koyu kahverengi çizgileri vardır. Alt parçalar kahverengimsi sarı ve kahverengi çizgilidir. Boğazı beyaz, gözleri sarı renktir. Kulakları çıkıktır. 1 ya da 2 yumurta bırakırlar. Başka kuşların eski yuvalarında ya da kaya çatlaklarında yaşarlar. Kuluçka süreleri 38 gündür. Yavrularını tüyleri çıkana kadar, yaklaşık 7 hafta beslerler. Geceleri gezerler. Genellikle balık ve kurbağalarla beslenirler.

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