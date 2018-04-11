Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye yaban hayatında nesli tehlike altında olan türlerin korunması amacıyla başlatılan Tür Eylem Planları, sonuçlarını vermeye başladı.

DHA'nın haberine göre Aydın ili için yapılması gereken Tür Eylem Planları listesinde yer alan, endemik ve nesli tehlike altında olan Aydın gaşağı bitkisinin yaşam alanlarının belirlenmesi, korunması ve neslinin devamlılığının sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kitaplaştırıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümünden Doç. Dr. Özkan Eren, Dr. Yelda Emek ve Biyolog Muhyettin Şentürk‘den oluşan uzman ekibin Kuşadası civarında bir yıl süren arazi ve literatür çalışmalarının ilk bölümü tamamlandı.

Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediye Başkanlığı ve diğer paydaşların katılımlarıyla düzenlenen toplantılarda elde edilen bilgilerin derlenmesi ile beş yıllık bir süreyi kapsayacak koruma çalışmaları için hazırlanan "Aydın Gaşağı Tür Eylem Planı 2018-2022"nin kitap halinde basımı yapılarak, ilgili bakanlıklara, bölge müdürlüklerine, Kuşadası Kaymakamlığına, Kuşadası Belediye Başkanlığına, üniversiteler ve paydaş kurumlara dağıtıldı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER