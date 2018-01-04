İlginç kayalar, cehennem çukurları, terk edilmiş evler ya da hastaneler... İşte görenleri hayretlere düşüren, dünyanın en ilginç yerleri!
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Gürcistan'ın batı kesiminde Çiatura kasabası yakınlarındaki Katshi dikiti, görenlerde ufak bir şaşkınlık yaratıyor.
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Yaklaşık 40 metre yüksekliğindeki kireçtaşı sütunu olan Katshi dikiti, bölgenin her yerinden rahatlıkla görülebiliyor.
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Çok özel bir konumda yer alması ve muhteşem manzarası nedeniyle hem geçmiş hem de günümüzdeki insanlar buranın çok özel olduğunu düşünüyor.
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Katskhi dikitinin en tepesine inşa edilen kilise ise milattan sonra 6. ve 8. yüzyılları arasında günah çıkartan papaz Aziz Maximus'a atfedilerek inşa edilmiş.
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Günümüzde ise dikitin tepesinde antik kilisenin yalnızca kalıntıları bulunuyor.
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Hristiyanlıktan önce paganların da kutsal gördüğü Katshi dikitine tarih boyunca pek çok anlamlar yüklenildiği söyleniyor.
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Örneğin dikit ilk olarak bereketle ilişkilendirilmiş.
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Daha sonra ise insanın dünyayla bağlantısının kesilmesini sağlayan obje olarak düşünülmüş.
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1944 yılında alimler tarafından ilk kez incelenen Katshi dikitinde 2007 yılında küçük bir kireçtaşı tabakası keşfedilmişti.
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Bu tabaka üzerinde 13. yüzyıldaki eski yazı diline ait ait Gürcü alfabesiyle yazılmış bir yapıt bulunmuştu.
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Şimdilerde kilisenin sadece kalıntarının yer aldığı dikitte bir manastır bulunuyor ve manastırda sadece bir papaz yaşıyor.
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İşte Katskhi dikitinden görüntüler...
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BAŞKA BİR DÜNYAYA KAPI OLABİLİR DİYORLAR, İŞTE GERÇEK!
Hakkında, başka bir dünyaya geçiş için yol olabilir söylentileri çıkan Berryessa Gölü'ndeki çukur aslında önemli bir amaca hizmet ediyor.
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Berryessa, 521 milyar galon su barındırma hacmine sahip büyük bir göl. Yağış aldığı zamanlarda bu miktar artıyor ve su miktarı gölün kapasitesini aşıyor.
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Bu delik aslında gölün kapasitesinin aşıldığı durumlarda, fazla suyun depolanması için oluşturulmuş bir dolusavak.
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Dolusavağa su aktığında oluşan illüzyon görüntüsü görenleri etkilediği için, delik hakkında acaba bir portal mı söylentileri çıkıyor.
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BU EVDE SANKİ ZAMAN DONMUŞ!
Fransa'nın kırsal kesiminde bulunan terk edilmiş evin içi sizi çok şaşırtacak.
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İşte dışarıdan sıradan gibi görünen ancak içiyle şaşırtan o evden kareler...
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TERK EDİLMİŞ HAVA ÜSSÜNÜN İÇİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
Terk edilmiş yerlerin fotoğrafını çekme hobisi olan bir fotoğrafçı kullanılmayan, eskimiş evleri ve okulları kayıt aldıktan sonra son olarak terk edilmiş bir hava kuvvetleri binasının fotoğraflarını çekti.
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10 binin üzerinde askeri personel ve aileleri barındıracak şekilde inşa edilen binada söylentilere göre pek çok gizli proje yapılmış. Bina daha sonra ise hastaneye çevrilmiş.
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İşte oldukça ürkütücü görünen ve zamanında yapılan korkunç deneylerin halen sır olduğu harabe binadan kareler...
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63 BİN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ HASTANEDEKİ SIR
Pek çok habere ve belgesele konu olan, tüberküloz hastalığı nedeniyle 63 bin kişinin öldüğü söylenen, hastaların işkencelere maruz kaldığı iddia edilen dünyanın en korkunç hastanelerinden Waverly Hills'in sırrı bir türlü çözülemiyor.
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ABD'nin Kentucky eyaletinde yer alan, gizemli hastane 100 yılı aşkın süredir ayakta.
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Geçmişte binlerce insanın akılalmaz işkencelere maruz kaldığı hastanede şimdilerde de pek çok paranormal olayın yaşandığı iddiaları bulunuyor. İddialara göre hastaneden çığlık ve fısıltı sesleri geliyor!
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Kayıtlara göre Waverly Hills'in inşaatına 1908 yılında başlanmış ve iki yıl süren bir çalışmanın ardından bina 1910'da hizmete açılmış.
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Beş katlı inşa edilen bina, ABD'nin en korkutucu yerlerinden biri olarak görülüyor. Hizmete açıldığında hastanede çaresi bulunamayan tüberküloz tedavisi yapılıyordu.
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Hastalığın giderek yaygınlaşması da bir dizi olayları beraberinde getirdi. Çünkü hastane kapasitesi 400'dü ancak hastaneye yatırılan kişi sayısı 400 kişiden katbekat fazlaydı.
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Hal böyle olunca hastalara olan ilgi azaldı, tedavi ilaçları eşit bir şekilde dağıtılamadı ve binlerce kişi tüberkülozdan vefat etti.
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Tam olarak net bir rakam belirlenemese de hastanede tüberküloz teşhisi nedeniyle 63 bin kişinin öldüğü bile konuşuluyor!
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Tüberküloz tedavisi bulunduktan sonra hastane kapatıldı. Bir yıl sonra akıl hastanesi olarak tekrar hizmet vermeye başladı.
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Söylentilere göre akıl hastanesinde hastalar "tedavi" adı altında vahşice işkencelere maruz kalıyordu. Ölenlerin cesetleri "beden tüneli" olarak adlandırılan geçitten taşınıyordu.
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Bu nedenle en çok paranormal olayın beden tünelinde yaşandığı konuşuluyor. Hastanede olayların ardından duyulan çığlıklar, halen ziyaretçilerin kulağında.
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Hastaneyi günümüzde ziyaret edenler burada ses ve çığlıklar duyduğunu iddia ediyor. Diğer taraftan iki hemşirenin intihar ettiği 502. numaralı odada yaşandığı iddia edilen paranormal olaylar sırrını korumaya devam ediyor.
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Waverly Hills hakkında anlatılan korkunç hikayelerin çoğu sıklıkla tüberküloz tedavisine bağlı. Çünkü o zamanlarda tüberkülozdan ölen birçok kişi vardı ve tüberküloz tedavileri oldukça insanlık dışıydı.
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Waverly Hills hakkında The Ghost of Waverly adında bir film çekildi. Günümüzde bu korkunç yer, paranormal olayların araştırılması için kullanılıyor.
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Bu nedenle pek çok insan, paranormal olayların kızgın ruhlar tarafından yapıldığına inanıyor.
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TERK EDİLMİŞ İLGİNÇ YAPILAR
Cehennem çukurları, terk edilmiş gemide oluşan küçük bir orman... İşte görenleri hayretlere düşüren, dünyanın en ilginç yerleri!
Portekiz'de terk edilmiş kale
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ABD'de terk edilmiş bir kilise
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ABD, Colorado'da terk edilmiş kulübe
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Portekiz'de bir kale
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İrlanda'da çürümüş gemi iskeleti
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Havai'de gizemli yol. İnsanlar buraya görünüşü nedeniyle "cennete uzanan merdiven" benzetmesi yapıyor.
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Çin'de balıkçı kasabası
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Avusturya'da yangın sonucu kullanılamayan bir gece kulübü
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Belçika'nın Charleroi kentinde, terk edilmiş soğutma tesisinin görünüşü oldukça ilginç.
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Belçika'da adeta kıyamet çukuruna benzeyen yapı aslında eski bir kömür santrali.
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Namibya'da bir ev
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Avustralya Sidney'deki yüzen orman
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İngiltere'deki deniz kaleleri
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ABD, Holland Adası'ndaki son ev
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Ukrayna'da terk edilmiş sirk
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Eski Bulgaristan Kominist Parti binası
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Japonya'da ter edilmiş bir sirk
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ABD, Florida'daki ıssız ada
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İtalya'da vadi eteklerinde kalmış bir ev
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ABD'nin Michigan eyaletinde terk edilmiş bir bina
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Antartika'da batmış gemi
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ABD'de eski opera binası
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Gürcistan'da terk edilmiş tren istasyonu
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Rusya'da terk edilmiş ahşap ev
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Çin'de yer altı şehri
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ABD'de terk edilmiş metro istasyonu
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Kolombiya'da terk edilmiş otel
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Almanya'da eski askeri hastanesi
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Japonya'daki Hashima Adası
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Tayvan'daki tuhaf binalar
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