Turnill, yayınladığı haftalık raporda bitcoin ve benzeri kripto paralara da değindi ve ilginç ifadeler kullandı.

Yatırımcılara ancak herşeylerini kaybetmeye hazırlarsa bu tip ürünlere yatırım yapmalarını öneren Turnill, "Piyasalar olgunlaştıkça kripto paralarında gelecekte daha yaygın bir şekilde kullanılabileceğini görüyoruz. Ancak şimdilik sadece, olası tüm kayıpları hazmedebilecekler değerlendirmeli" dedi.

Kripto paralardaki yüksek volatilite, parçalanmış pazar yapısı ve güven eksikliğine işaret eden Turnill, "Bunları ana akım yatırım stratejilerinin bir parçası olarak görmüyoruz" ifadesini kullandı.

En yaygın kullanılan kripto para birimi olan Bitcoin, geçtiğimiz yıl yüzde 2 bin yükselişle 20 bin dolar sınırına kadar yükselmiş, ancak daha sonra 8 bin doların altına kadar düşmüştü. Sadece 1 ayda yarıya düşen Bitcoin şu sıralar 10 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor.