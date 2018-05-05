Türkiye’nin ilk büyük havacılık fuarı olarak tarihe geçen Eurasia Airshow’a konuk olan dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı Antonov AN-124 Ruslan sebebiyle büyük uçaklar geçen hafta epeyce konuşuldu. Dünyanın en büyük yolcu ve kargo uçakları Boeing, Airbus ve Antonov firmalarının imzasını taşıyor. Havacılık sektörüne yön veren bu şirketlerden Boeing ve Airbus hem yolcu hem kargo taşımacılığında, Sovyetler Birliği kökenli, günümüzün Ukraynalısı Antonov ise sadece kargo taşımacılığında hizmet veriyor. En büyük uçakların üreticileri dünya havacılığına da en önemli yön verenler olarak biliniyor. HT Cumartesi'nden Güntay Şimşek'in haberi...

Geçen hafta Antalya’da gerçekleşen fuara Antonov, statik alanda sergilediği 3 adet uçağıyla katıldı ve büyük ilgi gördü. Fuarın ilk günleri AN-70 ve AN-178 modelleriyle boy gösteren şirket, kapıların halka açıldığı cumartesi günü ise dünyanın en büyük 2’nci kargo uçağı AN-124’le damgasını vurdu. AN-124, hem Antalya semalarındaki uçuşuyla hem de statik alanda en dikkat çeken uçak oldu, ihtişamıyla büyüledi. Kuşkusuz AN-124 uçağını gören havacılık tutkunlarının aklına “Dünyanın en büyük 2’nci uçağı bu ise, birincisi hangi model? En büyük uçak sıralamasındaki diğer uçaklar neler?” gibi soruları bana da sormaya başladı. İşte o merakları gidermek üzere yola çıktım. Kargo ve yolcu taşımacılığında dünyanın en büyük 6 uçağını araştırdım.

1) Antonov AN-225 MRIYA

Ukrayna yapımı olan Antonov AN-124’ün ağabeyi AN-225 Mriya halihazırda hizmette olan en büyük uçak. Sovyetler Birliği menşeli bu uçak, Ukrayna dilinde “Hayal” anlamına geliyor. Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI-Fédération Aéronautique Internationale) tarafından Guinness Rekorlar Kitabı’na 240 alanda aday gösterildi. Kargo taşımacılığında kullanılan uçaktan sadece bir adet bulunuyor. Antonov mühendisleri tarafından tasarlanan stratejik uçak, toplamda 253.820 kg kargo taşıma kapasitesi ile dünya rekorunu elinde tutuyor.

AN-225 teknik özellikleri:

Gövde uzunluğu: 84 m

Kanat açıklığı: 88.4 m

Yükseklik: 18.1 m

Boş ağırlığı: 285 ton

Maksimum kalkış ağırlığı: 640 ton

Motor sayısı: 6

Tekerlek sayısı:32

2) Airbus A380-800

Dünyanın iki büyük uçak üreticisinden biri olan Airbus’ın çift katlı ilk yolcu uçağı A380, aynı zamanda dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanına da sahip. İlk test uçuşunu 2005 yılında, ticari uçuşunu ise 2007’de Singapur Havayolları filosunda yapmaya başladı. 4 jet motoruna sahip olan uçak; üç sınıfta 525 kişilik yolcu kapasitesine sahip ve 15.400 km menzile uçabiliyor.

A380-800 teknik özellikleri:

Uzunluk: 72.7 m

Kanat açıklığı: 79.8 m

Yükseklik: 24.5 m

Boş ağırlık: 361 ton

Maksimum kalkış ağırlığı: 560 ton

3) Boeing 747-8I

Amerika Birleşik Devletleri’nin ve dünyanın en büyük uçak üreticisi Boeing’in efsane uçağı, jumbo jet 747’nin 5 metre 60 cm daha uzatılarak geliştirilmiş modeli. Amerika kıtasının en büyük, dünyanın ikinci büyük yolcu uçağı olma özelliğini taşıyor, ama dünyanın en uzun yolcu uçağı unvanı da bu uçağa ait. Üç sınıfta 467 yolcu kapasitesine sahip uçağın aynı zamanda kargo modeli de bulunuyor.

Boeing 747-8I teknik özellikleri:

Uzunluk: 76.3 m

Kanat açıklığı: 68.4 m

Yükseklik: 19.4 m

Boş ağırlık: 361 ton

Maksimum kalkış ağırlığı: 447 ton

Motor sayısı: 4

4) Boeing 747-400

Boeing, ilk çift katlı efsane jumbo jet 747’yi 1970’te uçurmaya başladı. Seattle’daki Everet fabrikasında 1987 Eylül’de üretilmeye başlanan Boeing 747-400 ise aynı zamanda en fazla tercih edilen model oldu. Dünya havacılık endüstrisine damga vuran bu uçak, kanat uzunluğu, iç dizaynı, kokpit ve motor bölümleri için geliştirdiği yeni teknolojilerle havayollarının filosuna girdi. Bu modelden yola çıkılarak çeşitli modelleri de üretildi. Üç sınıfta 416 yolcu kapasiteli olan uçak halen gövde tasarımıyla en dikkat çeken model.

B747-400 teknik özellikleri:

Uzunluk: 70.6 m

Kanat açıklığı: 62.3 m

Yükseklik: 20.7 m

Boş ağırlık: 171 ton

Maksimum kalkış ağırlığı: 405 ton

Motor sayısı: 4

5) Airbus A340-600

Avrupalı Airbus’ın 1991 yılından beri uçmakta olan 4 motorlu, çift koridorlu bu yolcu uçağı üç sınıfta yolcu taşımakta. A340 ailesinin en geniş kapasiteli, tüm Airbus uçaklarının ise 75.36 metre ile en uzunu olan 340-600, üç sınıfta 350, tek sınıfta ise 475 yolcu kapasitesine ulaşabiliyor.

Airbus 340-600 teknik özellikleri:

Uzunluk: 75.30 m

Kanat açıklığı: 63.45 m

Yükseklik: 17.30 m

Boş ağırlık: 240 ton

Maksimum kalkış ağırlığı: 368 ton

Motor sayısı: 4

6) Antonov An-124Ruslan

Antonov, Sovyetler Birliği döneminde,1965’te Antonov 22 modeliyle dünyanın en geniş uçağıyla ismini duyurmuştu. AN-22 ile askeri alanda önemli bir başarıya imza atan Antonov, bu modelden sonra da dünyanın en büyük jetini AN-124’ü endüstriye kazandırdı. Oleg Antonov imzası taşıyan AN-124, her türlü piste iniş yapabilecek şekilde tasarlandı. İlk prototipi1982 yılında uçuşunu yaptı ve 1984 yılında üretime geçildi. Ve aynı yıl Antonovların babası Oleg Antonov hayata veda etti. Sonraki yıllar ise Antonov mühendisleri AN-124tasarımından faydalanarak An-225’i geliştirdiler.

Antonov AN-124 teknik özellikleri:

Uzunluk: 68.9 m

Kanat açıklığı: 73.3 m

Yükseklik: 20.7 m

Boş ağırlık: 171 ton

Maksimum kalkış ağırlığı: 405 ton

Motor sayısı: 4

Tekerlek sayısı: 14

Helikopter gibi uçak Trifan 600

Havacılık sektöründe kullanılan iki yaygın tabir vardır: Döner kanat ve sabit kanat. Biri helikopteri, diğeri uçağı işaret eder. Döner kanatlar bulunduğu yerden, ileri geri hareket etmeden havalanabilirken, sabit kanatlı araçlar ise mutlak bir piste ihtiyaç duyarlar. Fakat baş döndürücü teknolojik gelişmeler, helikopter gibi havalanıp uçak gibi yükselen, hızla menziline varıp, yine helikopter gibi iniş yapabilen hava araçlarının müjdesini veriyor. Devrim niteliğinde olan bu gelişmeler sonrası havayoluyla ulaşımın tüm parametreleri değişebilir. 3 bin metrelik pistlere ihtiyaç da kalmayabilir! Amerikalı XTI firması 2018 sonunda helikopter pistlerine inebilecek uçak protitipi hazırlıyor. Hem bir jetin manevra kabiliyeti, hızı, yükselişi olacak, hem de bir helikopterde bulunan iniş kalkış özelliği... Mürettebatı 1 pilot 5 yolcu olarak belirlenen jetin, kabin içi oldukça konforlu ve yeni teknoloji kullanılarak tasarlanmış. Pilotla beraber 6 kişinin seyahat edebileceği jette bagaj koyabileceğiniz alan da mevcut. 2023 yılında ilk uçuşu yapması beklenen jet için fiyat olarak 6.5 milyon dolarlık fiyat belirlendi. Bu rakam daha çok üst düzey iş insanlarının kullanabileceği bir hava aracı olacağını gösteriyor. Araç 2 bin 600 beygir gücünde ve 2 bin 778 km menziline sahip. 35 bin feet (10 bin 668 metre) yüksekliğe çıkabiliyor. Bir helikopterin iniş-kalkış ve uçuş esnasında çıkardığı gürültü ise Trifan’da olmayacak. Ve bu yönüyle de çevreci olacak, rahatsızlık vermeyecek.

Akrobasi pilotu nasıl olunur?

Bu hafta Airport’ta sıra dışı bir konuğum var. Türkiye’nin sayılı akrobasi/gösteri pilotlarından Oğuzhan Yararcan. Aynı zamanda Pegasus Havayolları’nda kaptan pilot olarak görev yapan Yararcan ile neden akrobasi pilotu olmaya karar verdiğini, hangi eğitimleri aldığını ve gösterilere nasıl hazırlandığını konuştum. Bu hafta seçim sebebiyle cumartesi günü yayınlanacak olan Airport’ta ayrıca Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da neler yaşandığını, hangi uçakların sergilendiğini ve en fazla ilgi toplayan 150 uçuş gösterisinden en güzel görüntüleri ekrana getireceğiz. Airport’un uçuş rotasında ise Yunanistan’ın en büyük adası Girit yer alıyor. Airport, cumartesi saat 12.10’da Habertürk ekranında olacak.