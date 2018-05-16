Öğrencisinin getirdiği kağıdı denemek için Hilye-i Şerif yazmaya başlayan ve bunu devam ettiren Şahin'in 2 haftada tamamladığı yazı, tezhiple süslendi.
Hattat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1991'de İstanbul'daki Cafer Ağa Medresesi'nde hattat Aydın Ergün'den rika yazı dersi almaya başladığını söyledi.
Sülüs yazı için de 1993'te hattat Hüseyin Kutlu'dan eğitim aldığını anlatan Şahin, "Daha sonra 1998'de rahmetli hattat Ali Alparslan hocamla Süleymaniye Kütüphanesi'nde derslere başladım. Bu sırada askerlik araya girdi. Askerden sonra Ali Alparslan hocamdan talik, Hüseyin hocamla da sülüs ile nesih yazılarına devam ettim ve 2001'de sülüs ve nesih yazılarında icazet almaya hak kazandım. Talik yazıda da 2005'te Alpaslan hocamın son talebesi olarak icazet aldım." diye konuştu.
Şahin, 2003'ten beri farklı kentlerde hat dersleri verdiğini belirterek "Ben kendimi öğrencilere adamış bir hattatım. İstanbul'un yanı sıra Bursa, Eskişehir, Kütahya, Kocaeli'de dersler veriyorum. Takriben 450'nin üzerinde öğrencim var. Bunun dışında hat üzerine 3 dernek kurduk ve sergiler açıyoruz." dedi.
"YAZIMI İKİ HAFTA SÜRDÜ"
Hazreti Muhammed'in fiziksel özelliklerini anlatan bir metnin Hazreti Ali tarafından kaleme alındığını aktaran Şahin, bu metni hattat Hafız Osman'ın bir form haline getirdiğini, buna da Hilye-i Şerif dendiğini dile getirdi.
Yaklaşık 5 yıl önce Hilye-i Şerif'i yazmaya başladığına ve kısa sürede tamamladığına dikkati çeken Şahin, "Takriben iki haftada bu Hilye-i Şerif'i yazmak nasip oldu. Daha sonra besmelesini, ciharyar-i güzin takımını ve Enbiya Suresi 107. ayeti yazdım." dedi.
Şahin, kullandığı kağıdın 27 santimetre boyunda ve 40 santimetre genişliğinde olduğunu vurgulayarak "Ben hesap yapmadan yazdım. Ortalama 6 metreye 3 metre ebatlarında oldu. Şu ana kadar yazılmış dünyanın en büyük Hilye-i Şerif'i ortaya çıktı." ifadesini kullandı.
"KAPILARDAN GEÇEMECEYEK KADAR BÜYÜK"
Yazının bir müddet kendisinde rulo halinde durduğunu, daha sonra bunu Bursa'ya getirip öğrencileriyle paylaştığını anlatan Şahin, şunları kaydetti:
"Burada yazıyı murakka haline getirip bir zemine yapıştırmaya karar verdik. Bir mühendis gibi hesaplar yaptık. Eserimiz, gerektiği zaman demonte hale gelebiliyor. Çünkü kapılardan geçemeyecek kadar büyük ve taşıması zor. Bunu 7 parça halinde murakkaya gerdik. Etrafına naht işi yapılacaktı fakat olmadı. Daha sonra İstanbul'dan sanatçı Alper Çakır, etrafının tezhibini yaptı. Önce Ulu Cami'de sergilemeyi düşündük fakat belirlediğimiz yere büyük geldi. Daha sonra Bursa'da açılacak Kur'an-ı Kerim ve Hat Müzesi'nde sergileme kararı alındı."
Eser için ahşap bir zemin yapıldığını kaydeden Şahin, "Afrika kökenli ayous ağacı kullanıldı. Abdullah Fırat bunun kasnağını yaptı. Müzede montajını yaptık. Ben, küçük küçük çerçeveler alıp dünyanın en küçük hilyelerini yazmak isterken, dünyanın en büyük hilyesini yazmak nasip oldu." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.