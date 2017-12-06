Dünyanın en büyük ikinci sinemacısı doğuyor

Satın alma dünyanın en büyük ikinci sinema salonu işleticisini ortaya çıkaracak. İki şirketin 10 ülkede toplam 9 bin 500 seans salonu bulunuyor.



Sektördeki en büyük firma ise Çinli Dalian Wanda Group'un sahip olduğu AMC. AMC ve iştiraki Odeon'un dünya genelinde işlettiği 11 bin seans salonu bulunuyor.

1995 yılında özel bir firma olarak kurulan, 2006 yılında yılında kamu şirketine dönüşen Cineworld Group'un işlettiği sinema salonlarında geçtiğimiz yıl 100 milyon kişi film izledi.

Cineworld CEO'su Mooky Greidinger, Regal'in kendileri için çok önemli bir iş olduğunu ve büyüme stratejileri ile uyumlu olarak optimum bir platform sağlayacağını söyledi.