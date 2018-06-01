Dünyanın en büyük tatlı su incisi, Hollanda'daki Venduehuis müzayede evinde 320 bin sterline (yaklaşık 1.9 milyon lira) satıldı.

İncinin sahibi Herman Dommisse, inciyi maddi nedenlerden dolayı satışa çıkardığını söyledi.

240 yıldır ilk kez müzayedeye çıkarılan incinin 340 bin ila 540 bin sterlin arasında bir rakama alıcı bulması bekleniyordu. Ancak fiyat, beklenenin altında kaldı.

Bir zamanlar Rus Çariçesi İkinci Katerina'ya ait olan inci, 7 santimetre uzunluğunda ve 120 gramdan ağır.

İncinin Çin'de 1700 ila 1760 yılları arasında oluştuğu tahmin ediliyor.

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