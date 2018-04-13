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2018 yılında 'Dünyanın en çok hayran olunan kişileri' listesi yayınlandı. Birleşik Krallık merkezli internet tabanlı pazar araştırması ve anket şirketi YouGov tarafından yapılan 'dünyanın en çok hayran olunan kişileri' araştırmasında en çok sevilen isim Angelina Jolie oldu. İşte o liste...

1- Angelina Jolie

Amerikalı oyuncu ve film yapımcısı.