Dünyanın en çok tanınan seri katillerinden Charles Manson 83 yaşında cezaevinde öldü

Dünyanın en çok tanınan seri katillerinden Amerikalı Charles Manson 83 yaşında cezaevinde öldü.
Charles Manson, 1960'lı yıllarda işlediği bir dizi cinayetten dolayı hapis yatıyordu.
Manson ailesi adlı bir tür tarikat kuran Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da ırklar arası savaş başlatmak için iki gecede yedi kişiyi vurarak ve bıçaklayarak öldürmüştü.
Seri katilin kurbanları arasında ünlü yönetmen Roman Polanski'nin hamile eşi Sharon Tate de bulunuyor.
Manson ve takipçileri, Ağustos 1969'da Los Angeles'ta Tate ile birlikte 6 kişiyi daha öldürmüşlerdi.
1971'de 7 cinayetten idama mahkum edilen Manson'ın cezası daha sonra California eyaletinde bu cezanın geçici olarak yasaklanmasının ardından ömür boyu hapse çevrilmişti.
Şartlı tahliye talebi defalarca reddedilen Manson'ın yine benzer bir başvuru yapması 2027'ye yasaklanmıştı.
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