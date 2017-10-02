Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri

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Ziyaretçi sayısı: 9.24 milyon

* İstanbul’a en çok turist gönderen ülke 904 bin ziyaretçi ile Almanya oldu. Onu 741 bin ziyaretçiyle İran, 487 bin ziyaretçiyle Suudi Arabistan, 401 bin ziyaretçiyle Ukrayna ve 359 bin ziyaretçiyle İngiltere takip etti.