Dünyadaki tüm sektörleri değiştirme potansiyeli görülen ve ABD ile Çin arasında büyük bir rekabete sahne olan yapay zeka alanında Çin liderliğini pekiştiriyor. 2014 yılında Çin’de kurulan SenseTime, 600 milyon dolarlık yatırım turunda 4,5 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Dünyanın en değerli yapay zeka girişimi olan SenseTime, geçtiğimiz yıl 1,5 milyar dolar değerleme üzerinden 410 milyon dolarlık bir Seri B yatırım turu gerçekleştirmişti.

YAPAY ZEKA 'NÜ' RESİM YAPIYOR! GÖRENLER AYIRT EDEMEDİ…

SenseTime CEO’su Li Xu, 600 milyon dolarlık yeni kaynağın şirketin deniz aşırı faaliyetlerini güçlendirmek ve yapay zekanın endüstriyel kullanım alanlarını genişletmek için kullanacaklarını açıkladı.

429 milyar dolar değerindeki Çinli teknoloji devi Alibaba öncülük ettiği yatırım turuna ABD’li işlemci üreticisi Qualcomm ve Çinli teknoloji perakendecisi Suning’in de katıldı.