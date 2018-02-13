Dünyanın en etkileyici doğa olayları!

6 | 32

Turkuaz rengi sığ suları delerek devasa bir karanlık çember oluşturan çukur, aslında deniz seviyesinin çok daha düşük olduğu zamanlardan kalma bir mağara. Deniz seviyesi yükseldikçe içi sularla dolan boşluk, dünyanın en etkileyici görüntülerinden birini oluşturuyor.