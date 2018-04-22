Dergiye göre, T100 listesi bir güç ölçüsü değil. Daha ziyade, “Bu onların yılı mıydı?” sorusunu soruyor ve cevaplıyor. Yani, zamanı “şimdi” olanların listesi...

Peki, kimdir Donald Trump ve Emmanuel Macron’la aynı listede yer alan bu sanatçılar? Sanat dünyasında bu yıl kimlerin yılı bakalım...

Deniz Çağlar'ın HT Pazar'da yer alan yazısıne göre, Kehinde Wiley: Wiley, kendine özgü foto-realist portreleriyle tanınan çağdaş bir Afro-Amerikalı ressam... Konusu genellikle yoğun desenli arka planda siyahi erkek ve kadınlar. Listede olma sebebine gelince... Elbette Barack Obama’nın resmî portresini bu yıl çizmiş olması... Portrenin Washington DC’deki Ulusal Portre Galerisi’nde sergilenmesiyle birlikte, hip-hop kültüründen gelen sanatçı başkanlık portrelerine dair bilinen tüm ezberleri bozdu. Sarayda başkanlık portresi için seçilen ilk Afrikalı-Amerikalı ressam oluşuyla da Obamalar ile birlikte tarihe yazıldı. Çalışmaları Afrikalı Amerikalıların temsili üzerine kurulu...

Listede bir diğer isim, Louis Vuitton’un erkek koleksiyonlarının yeni artistik direktörü olarak atanan Ganalı tasarımcı Virgil Abloh... Listede Abloh’un övgü metnini yazan ise dünyaca ünlü Japon sanatçı Takashi Murakami... Murakami, bu atamayla Ganalı tasarımcının tam liyakatinin dünyanın her yerinde anlaşılacağını söylüyor: “Hazır olun...”

Feminist sanatçı Judy Chicago, listede “günümüz Frida”sı’... Geçtiğimiz yıl Brooklyn Müzesi’nde sergilenen feminist enstalasyonu The Dinner Party/Akşam Yemeği Partisi’nin bunda etkisi olmuştur elbet... Sokak sanatçısı ve fotoğrafçı JR da listede... JR’ı yıllar yılı bilsek, duysak da evet bu yıl onun yılıydı. Anıtsal sokak sanatını bu yıl, ABD-Meksika sınırında göçle ilgili konulara ışık tuttuğu çalışmalarıyla başka bir boyuta taşıdı JR. Kısa süre önce de Agnes Varda’yla birlikte çektikleri Faces Places belgeseli Oscar’a aday olmuştu. JR, övgü metninde “Kariyerini, duvar resimleri aracılığıyla her türlü insan arasında fiziksel, kültürel, ruhsal boşlukları köprülemeye adamış sanatçı” olarak anılıyor.

Elizabeth Diller: Mimar Dilley bu yıl, New York’taki Modern Sanat Müzesi’nin (MoMA) yenilenmesi ve genişletilmesi üzerine çalışıyor. Listede övgü metnini yazan da sanat dünyasının yakından tanıdığı bir isim, Broad Müzesi kurucusu ve milyarder sanat koleksiyoneri Eli Broad... Broad, Diller için “Bir metaforu tuğla ve harca dönüştürebilir” diyor. “O imkânsızı yaratabilir...” Diller aynı zamanda, Broad Müzesi’nin mimarı...

CİNSİYET VE YAŞ AYRIMCILIĞI KALKIYOR

Otoriterlikte küresel değişimin ortasında, listede ABD Başkanı Donald Trump ve Nancy Pelosi, Scott Pruitt, Jeff Sessions, Robert Mueller, Maxine Waters ve daha fazlası dahil olmak üzere sayıca en çok ABD’li siyasi figür bulunuyor. Prens Muhammed bin Salman ve Emmanuel Macron da bu yıl listede... Geçtiğimiz yıl Recep Tayyip Erdoğan da yer alıyordu.

Yazarlar arasında Barack Obama, Anne Hathaway, Bill Gates, Selena Gomez, Cher, Sean “Diddy” Combs, Newt Gingrich, Chris Pratt, Laurene Powell, Joe Manchin, Jill Soloway, Rosie O’Donnell, Eli Broad, Marc Benioff, John Mayer, Kerry Washington, Christine Todd Whitman, Dick Durbin, Steve Case var... Pop yıldızı Jennifer Lopez ve Rihanna, sporcu Roger Federer, Kevin Durant ve Chloe Kim... Oprah ve Şi Cinping bu yıl 9’uncu kez listede...

10 YILDIR İLK KEZ BU KADAR KADIN

Bu yılki listede dikkatimi çeken bir başka detay, 10 yıldır ilk kez sayıca bu kadar fazla kadının yer alması: 45 kadın. Ayrıca liste bu yıl, 40 yaş altı 45 kişi olmasıyla rekor kırmış. “Etki” giderek cinsiyet ve yaş tanımaz oluyor...