Teknoloji

Dünyanın en güvenli araba modelleri

11.11.2017 - 15:50 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Euro NCAP ve IIHS geçen yılın en güvenli araba modellerini açıkladı. Yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya güvenliği ve teknolojik asistan kategorilerinde yapılan değerlendirme sonucunda çıkan genel tablo şöyle

  • 1 Dünyanın en güvenli araba modelleri
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    Euro NCAP, geçen yılın en güvenli araba modellerini açıkladı. Değerlendirme yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya güvenliği ve teknolojik asistan kategorilerinde yapıldı.

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    2017 model araçlar arasında, dört kategoride verilen notlar sonucu yıldız bazında oluşan sonuçlara göre en güvenilir arabalar şöyle.

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    3 YILDIZLI ARAÇLAR

    Yolcu güvenliği orta - iyi standardında olan fakat çarpışma önleyici teknolojiden yoksun modeller.

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    FIAT 500

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    Yetişkin Yolcu: 66

    Çocuk Yolcu: 49

    Yaya Koruma: 53

    Teknolojik asistan: 27

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Yorumlar 8
  • Misafir 14 Kasım 2017 Salı 13:36
    rezillik
  • Misafir 13 Kasım 2017 Pazartesi 14:33
    volvo gelmiş geçmiş en güvenli otomobil. bütün güvenlik sistemlerini volvo icat etmiştir. araştırıp bakabilirsisiz.volvo candır gerisi sadece heyecan....
  • Misafir 12 Kasım 2017 Pazar 21:58
    En son kriter olarak da Vergi şıkkı koyun.Orada kimse geçemez birbirini 0 vergi oranı ile.Hep zirvede.....)))
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