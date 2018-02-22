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TripAdvisor, kullanıcılarının 2018 yazı için en çok tercih edeceğini belirttiği "dünyanın en güzel plajları" listesini paylaştı. İlk sırada Karayip adalarından Turks and Caicos'un Grace Koyu Plajı yer aldı. Listenin 19'uncu sırasında ise Antalya’nın Alanya İlçesi’ndeki Kleopatra Plajı var. Avrupa plajları listesinde de 6’ncı sırada yer alan Kleopatra Plajı, belediyeye ait yüzme havuzundan arıza nedeniyle sızan fuel-oil’in (yakıt yağı) yağmur kanalına karışmasıyla kararmıştı. Habertürk’ün haberinden sonra belediye plajı temizlemişti. İşte en dünyanın en güzel plajları...

1- Grace Koyu, Turks and Caicos Adaları