Turkish Cargo, dünyanın en hızlı otomobili olduğunu belirttiği Devel Sixteen'i kargo uçağı ile Dubai'den İstanbul aktarmalı olarak Kanada'nın Toronto kentine taşıdığını duyurdu.

‘'Hyper'' ismiyle de anılan, özel olarak üretilmiş 2.2 milyon dolar değerindeki lüks otomobil, korunaklı ve özel kargo taşıma kurallarına uygun şekilde taşındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, Dubai merkezli Devel firmasının üretmiş olduğu araç özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor.

Özel olarak üretilen ve dünyanın en hızlı otomobili olduğu belirtilen araç, 12.3 litrelik 16 silindirli motoruyla 5 bin beygir gücüne sahip. Saatteki hızı ise 563 kilometre.