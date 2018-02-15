Samsun'un Ayvacık ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan Nurten Akkuş, uluslararası bir vakıf tarafından organize edilen "Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi"nin (The Global Teacher Prize) 2018 yılı için seçtiği "En iyi 10 öğretmen" arasında yer almanın gururunu yaşıyor.
Ayvacık Anaokulu Müdürü Akkuş'un 8 yıl önce okulunda başlattığı "Baba Bana Bir Masal Anlat" Projesi, Türkiye genelindeki 45 ilde uygulanır hale geldi. Nurten Akkuş'un yine köy okulundaki çocukların oyuncak ihtiyacını karşılamak için hazırladığı Oyuncak Kumbarası Projesi de Türkiye'de birçok ödül kazandı. Bu proje de 43 ilde uygulanarak, köy okullarındaki çocukların oyuncakla tanışmasını sağladı.
Hazırladığı projelerle dikkati çeken 11 yıllık öğretmen Akkuş, Hint asıllı iş adamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey GEMS Foundation tarafından organize edilen "Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi"nin 2018 yılı için seçtiği "En iyi 10 öğretmen" arasında yer almayı başardı.
"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"
Daha önce de "En iyi 50 öğretmen" arasında yer alan Nurten Akkuş, yaptığı açıklamada, Vakfın, 17-18 Mart tarihlerinde Dubai'de düzenleyeceği törenle ödülünü alacağını söyledi.
Bu başarıyı yakalayan ilk Türk öğretmen olduğuna dikkati çeken Akkuş, "En iyi 50 öğretmen arasına zaten girmiştim, sonrasında o 50 öğretmenin içinde yeniden bir değerlendirme yapıldı. Dünya genelinde araştırma yapıldı. İngiltere'den gelen bir yönetmen tarafından kısa film çekildi. Geçen hafta son değerlendirmeler yapıldı ve bugün açıklandı. Dünyanın en iyi 10 öğretmeni duyuruldu. En iyi 10'a giren ilk ve tek Türk öğretmen olarak bir tarih yazdık aslında. Çok mutlu ve gururluyum." dedi.
Şu an ilk 10'a seçilen tüm öğretmenlerin birinciliğe aday olduğunu, ödül töreninde birincinin seçileceğini ifade eden Akkuş, velilerden, çevresinden ve dünyanın birçok yerinden tebrikler aldığını sözlerine ekledi
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