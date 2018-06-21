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Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı

21.06.2018 - 14:43 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dünyanın en iyi 100 restoranı listesini açıklandı. 2016 yılında açılan Şef Massimo Bottura’nın yönetimindeki İtalyan restoranı Osteria Francescana, 2018 yılının en iyi restoranı seçildi. Listeye bu yıl ilk kez giren Türk restoranı Mikla 44’üncü sıradan kendine yer buldu. İşte dünyanın en iyi restoranları...

  • 1 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    1 | 100

    100. Lasai, Rio de Janeiro, Brezilya

  • 2 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    2 | 100

    99. Leo, Bogota, Kolombiya

     

  • 3 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    3 | 100

    98. 108, Kopenhag, Danimarka

     

  • 4 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    4 | 100

    97. Atelier, Münih, Almanya

     

  • 5 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    5 | 100

    96. DiverXo, Madrid, İspanya

     

  • 6 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    6 | 100

    95. Enigma, Barcelona, İspanya

     

  • 7 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    7 | 100

    94. Alo, Toronto, Kanada

     

  • 8 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    8 | 100

    93. 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana, Hong Kong, Çin

     

  • 9 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    9 | 100

    92. L’Effervescence, Tokyo, Japonya

     

  • 10 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    10 | 100

    91. SingleThread, Healdsburg, Birleşik Krallık

  • 11 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    11 | 100

    90. Indian Accent, New Delhi, Hindistan

     

  • 12 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    12 | 100

    89. The Jane, Antwerp, Belçika

     

  • 13 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    13 | 100

    88. Nobelhart & Schmutzig, Berlin, Almanya

     

  • 14 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    14 | 100

    87. Maní, São Paulo, Brezilya

     

  • 15 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    15 | 100

    86. The French Laundry, Yountville, ABD

     

  • 16 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    16 | 100

    85. Le Coucou, New York, ABD

     

  • 17 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    17 | 100

    84. St John, Londra, İngiltere

     

  • 18 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    18 | 100

    83. Estela, New York, ABD

     

  • 19 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    19 | 100

    82. Hedone, Londra, İngiltere

  • 20 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    20 | 100

    81. Per Se, New York, ABD

     

  • 21 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    21 | 100

    80. Lung King Heen, Hong Kong, Çin

     

  • 22 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    22 | 100

    79. A Casa do Porco, São Paulo, Brezilya

  • 23 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    23 | 100

    78. Mingles, Seul, Güney Kore

     

  • 24 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    24 | 100

    77. Elkano, Getaria, İspanya

     

  • 25 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    25 | 100

    76. Martin Berasategui, Lasarte-Oria, İspanya

     

  • 26 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    26 | 100

    75. Belcanto, Lizbon, Portekiz

     

  • 27 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    27 | 100

    74. The Fat Duck, Bray, Birleşik Krallık

     

  • 28 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    28 | 100

    73. Aqua, Wolfsburg, Almanya

     

  • 29 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    29 | 100

    72. Twins Garden, Moskova, Rusya

     

  • 30 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    30 | 100

    71. Relae, Kopenhag, Danimarka

     

  • 31 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    31 | 100

    70. Selfie, Moskova

     

  • 32 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    32 | 100

    69. Chef’s Table at Brooklyn Fare, New York, ABD

  • 33 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    33 | 100

    68. Quique Dacosta, Denia, İspanya

     

  • 34 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    34 | 100

    67. Fäviken, Järpen, İsveç

     

  • 35 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    35 | 100

    66. Vendôme, Bergisch Gladbach, Almanya

     

  • 36 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    36 | 100

    65. Frantzén, Stockholm, İsviçre

     

  • 37 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    37 | 100

    64. Sud 777, Mexico City, Meksika

     

  • 38 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    38 | 100

    63. Hof Van Cleve, Kruishoutem, Belçika

     

  • 39 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    39 | 100

    62. Momofuku Ko, New York, ABD

     

  • 40 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    40 | 100

    61. Burnt Ends, Singapur

     

  • 41 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    41 | 100

    60. Tegui, Buenos Aires, Arjantin

     

  • 42 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    42 | 100

    59. Florilège, Tokyo, Japonya

     

  • 43 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    43 | 100

    58. Brae, Birregurra, Avustralya

     

  • 44 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    44 | 100

    57. Nerua, Bilbao, İspanya

     

  • 45 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    45 | 100

    56. Amber, Hong Kong, Çin

     

  • 46 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    46 | 100

    55. Don Julio, Buenos Aires, Arjantin

     

  • 47 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    47 | 100

    54. Sühring, Bangkok, Tayland

     

  • 48 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    48 | 100

    53. Benu, San Francisco, ABD

     

  • 49 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    49 | 100

    52. L'Astrance, Paris, Fransa

     

  • 50 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    50 | 100

    51. De Librije, Zwolle, Hollanda

     

  • 51 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    51 | 100

    50. The Test Kitchen, Cape Town, Güney Afrika 

  • 52 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    52 | 100

    49. Nahm, Bangkok, Tayland

     

  • 53 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    53 | 100

    48. Hiša Franko, Kobarid, Slovenya

     

  • 54 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    54 | 100

    47. Schloss Schauenstein, Fürstenau, İsviçre

     

  • 55 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    55 | 100

    46. Saison, San Francisco, ABD

     

  • 56 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    56 | 100

    45. Dinner by Heston Blumenthal, Londra, İngiltere

     

  • 57 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    57 | 100

    44. Mikla, İstanbul, Türkiye

     

  • 58 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    58 | 100

    43. Azurmendi, Larrabetzu, İspanya

     

  • 59 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    59 | 100

    42. The Ledbury, Londra, İngiltere

     

  • 60 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    60 | 100

    41. Nihonryori RyuGin, Tokyo, Japonya

     

  • 61 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    61 | 100

    40. Septime, Paris, Fransa

     

  • 62 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    62 | 100

    39. Astrid y Gastón, Lima, Peru

     

  • 63 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    63 | 100

    38. Lyle’s, Londra, İngiltere

     

  • 64 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    64 | 100

    37. Restaurant Tim Raue, Berlin, Almanya

  • 65 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    65 | 100

    36. Reale, Castel di Sangro, İtalya

     

  • 66 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    66 | 100

    35. Maaemo, OslO, Norveç

     

  • 67 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    67 | 100

    34. Alinea, Chicago, ABD

     

  • 68 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    68 | 100

    33. The Clove Club, Londra, İngiltere

     

  • 69 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    69 | 100

    32. Tickets, Barselona, İspanya

     

  • 70 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    70 | 100

    31. Arzak, San Sebastian, İspanya

     

  • 71 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    71 | 100

    30. D.O.M., Brezilya

     

  • 72 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    72 | 100

    29. Pavillon Ledoyen, Paris, Fransa

     

  • 73 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    73 | 100

    28. Odette, Singapur

     

  • 74 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    74 | 100

    27. Boragó, Santiago, Şili

  • 75 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    75 | 100

    26. Le Bernardin, New York, ABD

     

  • 76 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    76 | 100

    25. Cosme, New York, ABD

     

  • 77 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    77 | 100

    24. Ultraviolet by Paul Pairet, Şanghay, Çin

     

  • 78 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    78 | 100

    23. Le Calandre, Rubano, İtalya

     

  • 79 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    79 | 100

    22. Narisawa, Tokyo, Japonya

     

  • 80 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    80 | 100

    21. Alain Ducasse au Plaza Athénée, Paris, Fransa

  • 81 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    81 | 100

    20. Attica, Melbourne, Avustralya

     

  • 82 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    82 | 100

    19. Geranium, Kopenhag, Danimarka

     

  • 83 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    83 | 100

    18. Disfrutar, Barselona, İspanya

     

  • 84 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    84 | 100

    17. Den, Tokyo, Japonya

     

  • 85 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    85 | 100

    16. Piazza Duomo, Alba, İtalya

  • 86 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    86 | 100

    15. White Rabbit, Moskova, Rusya

     

  • 87 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    87 | 100

    14. Steirereck, Viyana, Avusturya

     

  • 88 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    88 | 100

    13. Pujol, Mexico City, Meksika

     

  • 89 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    89 | 100

    12. Blue Hill at Stone Barns, Pocantico Hills, New York, ABD

     

  • 90 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    90 | 100

    11. Quintonil, Mexico City, Meksika

  • 91 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    91 | 100

    10. Asador Etxebarri, Axpe, İspanya

     

  • 92 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    92 | 100

    9. Mugaritz, San Sebastian, İspanya

     

  • 93 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    93 | 100

    8. Arpège, Paris, Fransa

     

  • 94 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    94 | 100

    7. Maido, Lima, Peru

     

  • 95 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    95 | 100

    6. Central, Lima, Peru

  • 96 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    96 | 100

    5. Gaggan, Bangkok, Tayland

     

  • 97 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    97 | 100

    4. Eleven Madison Park, New York, ABD

     

  • 98 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    98 | 100

    3. Mirazur, Menton, Fransa

     

  • 99 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    99 | 100

    2. El Celler de Can Roca, Girona, İspanya

     

  • 100 Dünyanın en iyi 100 restoranı açıklandı
    100 | 100

    1. Osteria Francescana, Modena, İtalya

     

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