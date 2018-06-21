100. Lasai, Rio de Janeiro, Brezilya
99. Leo, Bogota, Kolombiya
98. 108, Kopenhag, Danimarka
97. Atelier, Münih, Almanya
96. DiverXo, Madrid, İspanya
95. Enigma, Barcelona, İspanya
94. Alo, Toronto, Kanada
93. 8 1/2 Otto e Mezzo Bombana, Hong Kong, Çin
92. L’Effervescence, Tokyo, Japonya
91. SingleThread, Healdsburg, Birleşik Krallık
90. Indian Accent, New Delhi, Hindistan
89. The Jane, Antwerp, Belçika
88. Nobelhart & Schmutzig, Berlin, Almanya
87. Maní, São Paulo, Brezilya
86. The French Laundry, Yountville, ABD
85. Le Coucou, New York, ABD
84. St John, Londra, İngiltere
83. Estela, New York, ABD
82. Hedone, Londra, İngiltere
81. Per Se, New York, ABD
80. Lung King Heen, Hong Kong, Çin
79. A Casa do Porco, São Paulo, Brezilya
78. Mingles, Seul, Güney Kore
77. Elkano, Getaria, İspanya
76. Martin Berasategui, Lasarte-Oria, İspanya
75. Belcanto, Lizbon, Portekiz
74. The Fat Duck, Bray, Birleşik Krallık
73. Aqua, Wolfsburg, Almanya
72. Twins Garden, Moskova, Rusya
71. Relae, Kopenhag, Danimarka
70. Selfie, Moskova
69. Chef’s Table at Brooklyn Fare, New York, ABD
68. Quique Dacosta, Denia, İspanya
67. Fäviken, Järpen, İsveç
66. Vendôme, Bergisch Gladbach, Almanya
65. Frantzén, Stockholm, İsviçre
64. Sud 777, Mexico City, Meksika
63. Hof Van Cleve, Kruishoutem, Belçika
62. Momofuku Ko, New York, ABD
61. Burnt Ends, Singapur
60. Tegui, Buenos Aires, Arjantin
59. Florilège, Tokyo, Japonya
58. Brae, Birregurra, Avustralya
57. Nerua, Bilbao, İspanya
56. Amber, Hong Kong, Çin
55. Don Julio, Buenos Aires, Arjantin
54. Sühring, Bangkok, Tayland
53. Benu, San Francisco, ABD
52. L'Astrance, Paris, Fransa
51. De Librije, Zwolle, Hollanda
50. The Test Kitchen, Cape Town, Güney Afrika
49. Nahm, Bangkok, Tayland
48. Hiša Franko, Kobarid, Slovenya
47. Schloss Schauenstein, Fürstenau, İsviçre
46. Saison, San Francisco, ABD
45. Dinner by Heston Blumenthal, Londra, İngiltere
44. Mikla, İstanbul, Türkiye
43. Azurmendi, Larrabetzu, İspanya
42. The Ledbury, Londra, İngiltere
41. Nihonryori RyuGin, Tokyo, Japonya
40. Septime, Paris, Fransa
39. Astrid y Gastón, Lima, Peru
38. Lyle’s, Londra, İngiltere
37. Restaurant Tim Raue, Berlin, Almanya
36. Reale, Castel di Sangro, İtalya
35. Maaemo, OslO, Norveç
34. Alinea, Chicago, ABD
33. The Clove Club, Londra, İngiltere
32. Tickets, Barselona, İspanya
31. Arzak, San Sebastian, İspanya
30. D.O.M., Brezilya
29. Pavillon Ledoyen, Paris, Fransa
28. Odette, Singapur
27. Boragó, Santiago, Şili
26. Le Bernardin, New York, ABD
25. Cosme, New York, ABD
24. Ultraviolet by Paul Pairet, Şanghay, Çin
23. Le Calandre, Rubano, İtalya
22. Narisawa, Tokyo, Japonya
21. Alain Ducasse au Plaza Athénée, Paris, Fransa
20. Attica, Melbourne, Avustralya
19. Geranium, Kopenhag, Danimarka
18. Disfrutar, Barselona, İspanya
17. Den, Tokyo, Japonya
16. Piazza Duomo, Alba, İtalya
15. White Rabbit, Moskova, Rusya
14. Steirereck, Viyana, Avusturya
13. Pujol, Mexico City, Meksika
12. Blue Hill at Stone Barns, Pocantico Hills, New York, ABD
11. Quintonil, Mexico City, Meksika
10. Asador Etxebarri, Axpe, İspanya
9. Mugaritz, San Sebastian, İspanya
8. Arpège, Paris, Fransa
7. Maido, Lima, Peru
6. Central, Lima, Peru
5. Gaggan, Bangkok, Tayland
4. Eleven Madison Park, New York, ABD
3. Mirazur, Menton, Fransa
2. El Celler de Can Roca, Girona, İspanya
1. Osteria Francescana, Modena, İtalya
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