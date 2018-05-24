Fetih Kupası, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu'nun ortak girişimiyle düzenlenen en büyük sivil okçuluk müsabakası olarak literatüre girdi.

Kupada, 50 ülkeden dünyanın en iyi okçularının da aralarında bulunduğu 500 sporcu dereceye girmek için yarışacak.

Fetih Kupası müsabakaları 26 Mayıs tarihinde Okçular Tekkesi'nde başlayacak ve 29 Mayıs günü yapılacak finallerle sona erecek.

Fetih Kupası'nın tanıtım toplantısı, Özbekistan'ın Semerkant kenti Registan Meydanı'nda yapıldı. Toplantıya, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Milletvekili Haydar Ali Yıldız ile Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi N. Bilal Erdoğan ile Özbekistanlı yetkililer katıldı.

İLK OK ERDOĞAN'DAN

İlk ok, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan tarafından fırlatıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın aktardığına göre; Okçular Vakfı'nın tarihi misyon üstlendiğini belirten Bilal Erdoğan, "6. Fetih Kupası'nı buradan başlatmamız büyük önem taşıyor. Özbekistan ile soydaşlık, kardeşlik ilişkisinden çok öte bağlarımız bulunmaktadır. İki ülke arasındaki ilişkiler çok güzel bir düzeyde ilerliyor. Biz de geçmişimize, kültürümüze, değerlerimize bir gönderme yapmak istedik. 6'ncısını düzenlediğimiz Fetih Kupası ile Okçuluk sporuna ilgi daha da büyüdü. Okçuluk tarihindeki en önemli noktasında" dedi.

Konuşmalardan sonra da katılımcılara icazetname hediye edilirken, Bilal Erdoğan da kendisine hediye edilen yöresel kıyafet Zerduci Coran'ı giydi. Törenin ardından Registan Meydanı'nda bulunan Uluğ Bey, Tillakari ve Şirdar Medreseleri de ziyaret edildi.

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