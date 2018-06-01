Dünyanın en küçük evi olabilir

Şehirleşmenin giderek artmasıyla, insanlar büyük kentlere göç ederek daha iyi şartlar altında yaşamak istiyor. Öte yandan büyük şehirlerdeki hayat pahalılığı, insanların çok dar alanlarda yaşamasına neden oluyor. Tayvan da bunun en somut örneği.
Tayvan başkenti Taipei'den bir tasarım ekibi, ufacık bir evin bile saray yavrusu olabileceğini kanıtlayan bir çalışmaya imza attı.
Ekip, doğru renk seçimi ve uygun eşyalarla 22 metrekarelik daireyi daha büyük göstermenin yolunu buldu. İç mimarlar, öncelikle müşterilerinin ihtiyaçlarını dinledi.
Ev sahipleri çok fazla yurtdışı seyahatlerine çıktıkları için en çok, sıcak bir duşa ve rahat bir yatağa ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle en çok o alanlar geniş tutuldu.
Evde bir santimetrelik alan bile boşa harcanmadı.
Daha ferah ve geniş gösterebilmek için boya ve dekorasyonda açık tonlar kullanıldı.
Ev iki kattan oluşuyordu. İlk katta oturma odası, banyo ve mutfak bulunuyor.
Merdivenlerin iç kısmı gardırop olarak kullanılabiliyor.
Üst kat ise tamamen yatak odasına ayrılmış.
Mutfakta ufak bir buzdolabı ve çamaşır makinesi var.
Zaten çok fazla seyahate çıkan aile için ufak buzdolabının önemi pek fazla yok.
Bu kadar alan bile onların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılıyor.
Banyo da diğer odalar gibi oldukça sade. Tuvalet, lavabo ve küvetten oluşuyor.
İşte kutu evden kareler...
BU EV SADECE 152 CM! İŞTE DÜNYANIN EN DAR EVİ
İşte dünyanın en dar evi. 152 cm genişliğindeki ev, imkansız diye bir şey olmadığını gözler önüne seriyor.
Polonya'da Varşova kentinde inşa edilen ev, şu sıralar misafir ağırlıyor.
Dünyanın en dar evi unvanına sahip bina, ziyaretçilere açıldı.
İki bina arasındaki 152 cm'lik bir boşluğa inşa edilen ev, Keret House diye tanınıyor.
Polonya asıllı mimar Jakub Szczesny tarafından tasarlandı, hayata geçirildi.
Evin en geniş kısmı 152 cm fakat, en dar alanda evin genişliği 92 cm'ye kadar daralıyor.
Yani evdeki biri, kollarını açtığında bir uçtan diğer uca uzanabilir.
Evin içinde merdivenler yardımıyla katlar çıkılıyor.
İşte dünyanın en dar evi Keret House'dan kareler...
İNGİLTERE'NİN EN UFAK KALESİ
Masal gibi bir hayat sürmek istiyorsanız, işe kalede yaşayarak başlamaya ne dersiniz?
İngiltere'de Warwickshire'da yer alan Molly'nin Evi adlı yapı, ülkenin en ufak kalesi.
0.61 dönüm arazi içinde yer alan kale, aslında zamanında bir misafirhane olarak tasarlanmıştı.
Bu kale 1980'li yıllarda inşa edilmişti.
İçinde dekoratif sarmal merdiven, Viktorya tarzı şömineli bir yemek odası yer alıyor.
Ayrıca bir yatak odası, bir banyo, oturma odası da kalede mevcut.
İşte evden görüntüler...
EN UFAK EVLER
Bu gösterişli rüya gibi eve sahip olmak için 40 metrekareden az bir alana ihtiyacınız var! İşte ufak ama kullanışlı evler!
Herkesin hayalini kurduğu bir ev vardır. Kimi sıcacık kutu kadar bir ev ister, kimi saray gibi kocaman bir ev diler...
Ama herkesin hayalinin bir ortak noktası vardır, güzel dekore edilmiş, ferah bir evde yaşamak.
Bu evler hayalinizdeki ev imajını alt üst edecek!
Ufacık alanda muhteşem mimari ve dekorasyon örnekleri sunan bu evlere bayılacaksınız!
İlk bakışta 40 metre kareden bile az bir alanda nasıl yaşanacağını sorgulayabilirsiniz.
Fakat evlerin içinde ufak bir fotoğraf turu yapınca, fikirleriniz değişecek. Ufak bahçesinde akşamları keyifli dakikalar yaşayabilirsiniz. Dostlarınızla misafirlerinizle tatlı sohbetlerin noktası bu bahçe olabilir.
Bahçede gündüzleri de keyifli anlar geçirebilirsiniz. Sabahları kahvaltı, gün içinde dinlenme...
Japonya'daki bu ev dışarıdan kutu kadar görünüyor olabilir ama içeriden hiç de öyle değil.
Mizushi Architects Atelier'in tasarladığı ev, 181 metre karelik alana inşa edilmiş durumda.
Dışarıdan olağanüstü ufak görünse de, evin içi öyle kullanışlı tasarlanmış ki, ev ferah görünüyor.
Bu üçgen evin iki katı bulunuyor.
Alt katta bir yatak odası bulunuyor.
Üst katta ise bir mutfak ve bir de oturma odası var.
Ayrıca üst katta bir de çocuk için oyun odası bulunmakta.
Tüm duvarları beyaza boyanan ev, bu sayede daha ferah ve aydınlık görünüyor.
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