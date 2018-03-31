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Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in kapakta bulunduğu derginin listesine Süper Lig'den 12 futbolcu girdi. Listede ayrıca Avrupa'da top koşturan 1 milli yıldızımız ve 2 Türk asıllı oyuncu yer aldı. İşte o isimler: