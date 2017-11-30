Hong Kong'da yapılan bir açık artırmada "Pink Promise" adı verilen bir yüzüğe işlenmiş 24.93 karatlık elmas 32 milyon 160 bin dolara alıcı buldu. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre karat başına 2.14 milyon dolar değere ulaşan Pink Promise, dünyanın en pahalı ikinci elması konumuna yükseldi.

Bu yıl elmas açık artırmalarında yüksek rakamlara erişiliyor. Yılın ilk aylarında New York’ta yapılan bir açık artırmada dev ‘Pink Star’ elması 71.2 milyon dolara satılmıştı.

dünyanın en pahalı elması

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