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Dünyanın en pahalı restoranlarından birine gitti!

23.12.2017 - 13:00 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Bir sosyal medya kullanıcısı ABD'nin en pahalı restoranlarından birinde yemek yedi. Yemek için 600 dolar hesap ödedikten sonra da yediklerinin fotoğraflarını paylaştı

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    Hoptail takma adıyla paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısı dünyanın en pahalı restoranların birinde 600 dolarlık (yaklaşık 2 bin 300 TL) bir yemekle kendini ödüllendirdi. Seyahat ederken en iyi restoranları ziyaret etmeyi alışkanlık haline getiren ve bunun için para biriktiren üniversite öğrencisi kadın, ABD'nin San Francisco kentine iş için gitti. Buradaki bir restorana giden sosyal medya kullanıcısı, tattığı lezzetleri takipçileriyle paylaştı. İşte ABD'nin en lüks restoranlarından birinin menüsünde yer alan yemekler...

    Papatya, anason, göknar, zufa otu, civanperçemi ve limon suyu ile hazırlanmış bir tür çay

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    Bebek ıspanak, tereyağında pişirilmiş yosun ve havyar

     

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    Kalkan balığı, domates ve kızartılmış çiçekler

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    Geoduck isimli dünyanın en büyük istiridyesi. Hoptail, istiridyenin tadının o kadar da güzel olmadığını söylüyor.

     

     

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    Kızarmış ekmekle servis edilen deniz kestanesi...

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YORUMLAR 43
  • Misafir
    600 $ yine iyi, bunları türkiyede yapılan bir mekanda en az 1000 $ ödersin.
  • Misafir
    BEDAVA DAHA NE OLSUN DÜNYA KADAR ŞEY GELMİŞ
  • Misafir
    son yemegi yedikten sonra sarraf tuvaletine kosarim:)
  • Misafir
    orada turp var ya hani o tereyağı dilimlenmiş turp işte o turpu senin aklına sıkayım
  • Misafir
    horhorda kebapcıya git daha çok doyar karnın hem de çok daha fazla çeşit var
  • Misafir
    İŞKEMBE ÇORBOSI BOL SARIMSAKLI ÜSTÜNEDE YARIM KOKOREÇ TATLI OLARAKDA KAYMAKLI KADAYIF OH WALLA DAHA NE OLSUN
  • Misafir
    Önce ye ondan sonra yorum yap! Bazen öyle yerler varki , yemekleri insanin aklini başından alıyor (kuru fasulye misali)
  • Misafir
    Inanilmaz kazik yiyorlar. En guzel yemek aile sevdiklerinle beraber yedigin yemektir. Bunlar hikaye.
  • Misafir
    baya birşey yemişsin işte. antillopa yazık olmuş...
  • Misafir
    2300 liraya bizim aile bir ay tok gezer ne o tabakdakiler numunemi
  • Misafir
    Yarım ekmek köfte yeriz
  • Misafir
    daha doyurucu yanii
  • Misafir
    yemekten sonra gelen çay da 600 dolara dahil mi? dahil değilse ayıp etmişler :)
  • Misafir
    Ortada 600 dolar edecek hiç bir şey yok. Belki kraliyet asilzadeleri ile yemek yiyordur.
  • Misafir
    24 ayar altın kaplamalı çikolata yemişler listeye bir daha bak
  • Misafir
    Kazık yetmişsin bacım
  • Misafir
    türkiyenin yemeklerine kurban olayım
  • Misafir
    çok zevksizmiş bol samırsaklı kellepaça ilaç ilaç
  • Misafir
    Yemek degil bunlarin brutu neki lezzeti tadimi ne olsun salaklik.
  • Misafir
    Fiyat çok gibi görünüyor ama adamda az şey yememiş hani. Baksanıza baya değişik şeyler.
  • Misafir
    Hanım, resimlerden anlaşıdığı kadarı ile ya Çin ya da Singapur mutfağını seçmiş. Geoduck denen hayvan okyanus dibinde 100 sene yaşayabilen bir kabuklu, Uzak Doğu mutfağının pahalı yemeği, köpekbalığı yüzgeç çorbasından daha pahalı.
  • Misafir
    selam enayi
  • Misafir
    ulan kurufasulye pilav cacık 600 dolarveririm de bunlara vermem.Hatta benim kedi bile yemez.
  • Misafir
    Parası şöyle dursun yemek demeye bin şahit ister .Akıl fikir versin
  • Misafir
    Bunların hepsini verdiklerini sanmam, 600 dolara vermezler.
  • Misafir
    pastırmalı kuru fasulye yanında mis gibi tereyağlı pilav cacık 20 tl yemede yanında yat
  • Misafir
    soğanın cücüğünü unutmuşsun :grinning::grinning::grinning:
  • Misafir
    iğrenç, üstüne para verseler yemem.
  • Misafir
    hepsi kedi yada köpek maması gigi bu ne ya.... Salata ve yayla çorbası yada tarhana çorbası bunlara 100 basar.....
  • Misafir
    adam gibi bi yemek yok,tane tane,kabak ispanak ne bu ya,et sote hepsine bedel yanında bı kuru sogan kır yavru,
  • Misafir
    Güzelim Türk Yemekleri.. Gitti kadinin paraciklar
  • Misafir
    Üste para verselerde yemem bu ne yav
  • Misafir
    o parayi yemege versem bidaha tuvalete cikmam :))
  • Misafir
    ne güzel yemekler
  • Misafir
    bi tabak lahana çorbası yesun doyardi.bunlar nedur böyle.
  • Misafir
    Doymak için yemiyor zaten.
  • Misafir
    Kadının yemediği nane kalmamış
  • Misafir
    az ödemiş valla
  • Misafir
    yazık dünyada bu kadar aclıktan ölen insan varken böylesine israfi görünce insan üzülüyor
  • Misafir
    Ya bune
  • Misafir
    bu kadar yenirmi ya
  • Misafir
    Burda yese 10 bin dolare öderr
  • Misafir
    Burda yese 20 dolara 3 kişi yerdi
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