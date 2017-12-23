1 | 20

Hoptail takma adıyla paylaşımlar yapan sosyal medya kullanıcısı dünyanın en pahalı restoranların birinde 600 dolarlık (yaklaşık 2 bin 300 TL) bir yemekle kendini ödüllendirdi. Seyahat ederken en iyi restoranları ziyaret etmeyi alışkanlık haline getiren ve bunun için para biriktiren üniversite öğrencisi kadın, ABD'nin San Francisco kentine iş için gitti. Buradaki bir restorana giden sosyal medya kullanıcısı, tattığı lezzetleri takipçileriyle paylaştı. İşte ABD'nin en lüks restoranlarından birinin menüsünde yer alan yemekler...

Papatya, anason, göknar, zufa otu, civanperçemi ve limon suyu ile hazırlanmış bir tür çay