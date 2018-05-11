Rolls-Royce, üç yıl önce çalışmaya başladığı ilk SUV aracı olan yeni Cullinan’ı tüm dünyada eş zamanlı olarak internetten tanıttı.

İsmini şu anda İngiliz Kraliyet tacının üzerinde bulunan dünyanın en büyük elmasından alan Cullinan, 325 bin dolardan başlayan yurt dışı fiyatıyla dünyanın en pahalı SUV aracı unvanını da 229 bin dolar etikete sahip Bentley Bentayga'dan devralacak.

2019 yılında piyasaya çıkacak ve sadece 2000 adet üretilecek olan Rolls Royce için Türkiye'den de 40 adet talep olduğu ancak İngiliz üreticinin 6 adetlik bir kota belirlendiği belirtildi.

Audi Q7 ve Porsche Cayenne ile aynı platformu kullanan Bentley'den farklı olarak, Rolls Royce Cullinan tamamen alüminyum olan kendi mimarisine sahip. Aracın teknik özelliklerinde de dikkat çeken detaylar var.





Rolls Royce Cullinan fotoğrafları

















Rolls Royce Cullinan fotoğrafları

ROLLS ROYCE CULLINAN ÖZELLİKLERİ

Havalı süspansiyon sistemini kapsamlı bir şekilde elden geçirerek yeniden yapılandıran Rolls Royce, pervane şaftlarının güçlendirilmesi ve yeni 6.75 litrelik ikiz turbo V12 Rolls-Royce motoruyla 1600 devirde 850Nm tork üretebiliyor.

4X4 aracın maksimum hızı ise saatte 250 km ve hafif mimarisinin yanı sıra sihirli halı sürüşüyle de daha rahat bir sürüş vadediyor.

SUV sektörünün ilk "Üç kutu" otomobili Cullinan'ın bölme duvarının, bagaj bölmesinden uzaklaşan yolcular için ayrı bir ortam yarattığı görülüyor. İç mekandaki bir diğer özellikl de tüm sırt panelinin üç boyutlu bir yüzey elde etmek için tek bir deriden üretilmesi.

Arka tarafta ise yolculara iki çeşit koltuk konfigürasyonu sunulmuş. Salon Koltukları veya Bireysel Koltuklar isimlendirilen konfigürasyonda salon ayarı daha işlevsel ve arka koltuklar katlanabilir olarak tasarlanmış. Bu, aynı zamanda Rolls-Royce için de bir ilk olma özelliğinde.