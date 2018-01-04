Kopenhag'da bulunan Cafe 33 adlı barda, Russo Baltique markalı dünyanın en pahalı vodka şişesi çalındı.

Dünyanın en pahalı vodka şişesinin segilendiği barın sahibi, 'türünün tek örneği' olan bu votka şişesinin değerinin 8 milyon Danimarka kronu (1.1 milyon Euro) olduğunu açıkladı.

Yapımında 3 kg ağırlığında altın ve gümüş kullanılan vodka şişesinde ayrıca 1912'de Monte Carlo'daki F1 yarışına katılan araçlardan birinin deri döşemesinden bir parça da kullanılmış.

Kopenhag polisi tarafından yapılan inceleme sonrasında, hırsızların 1.200 parçalık şişe koleksiyonu arasından, sadece Russo Baltique marka olan bu özel tasarımın çalındığı ve kamera görüntülerinde bara kolayca girdikleri görülen hırsızların, büyük olaslıkla barın anahtarının bir kopyasına sahip oldukları iddia edildi.

Dünyanın en pahalı vodka şişesi

Russo Baltique

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