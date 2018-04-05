Dünyanın en şanslı insanları!

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Kimileri birkaç saniye farkla ölümden döndü, kimileri çok tehlikeli bir kazayı çizik bile almadan atlattı, kimileri de kendileri için çok değerli eşyaları kaybetmekten kurtuldu! Bu insanlar çok mu şanslı yoksa talihsizler mi karar sizin...

Lavaboya düşmekten son anda kurtulmuş pırlanta