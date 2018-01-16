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ARABALARINI YAZA KADAR ÇALIŞTIRMAK ZORUNDALAR!

Burada yaşayan araba sahipleri, eğer sıcacık garajları yoksa araçlarının motorlarını yaza kadar çalıştırmak zorundalar. Çünkü bir kez motor kapandığında arabalar buz dağı haline geliyor ve buzu eritip arabayı tekrar çalıştırmak çok zor oluyor.