Dünyanın en ucuz ve pahalı kentleri!

İsviçre'de bir banka, 1978’den beri yaptığı gibi, mal ve hizmet fiyatları karşılaştırması yaparak dünyanın en ucuz ve en pahalı kentlerini sıraladı. Dünyanın en ucuz ve pahalı kentleri arasında İstanbul da yer aldı