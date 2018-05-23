Trabzon'un Düzköy ilçesinde, deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte yer alan Çal Mağarası, 2003 yılında yerli-yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

DHA'nın haberine göre tarihi kalenin altında yer alan, sarkıt ve dikitlerden oluşan doğal şekilleri, şelale ve göletleriyle dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal'da, yaklaşık 400 metrelik yürüyüş yolunun 60'ıncı metresinde yer alan göl ve çağlayan görenleri etkiliyor.

Mağaranın içinden geçen, astım ile sinüzit rahatsızlığına iyi geldiği belirtilen derenin debisi ise mevsimsel olarak değişiyor. Yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 1,5 metreye ulaşıyor. Yıl boyunca ziyarete açık tutulan mağaraya, yerli-yabancı turistler, özellikle yazın 4 aylık sürede ilgi gösteriyor.

'ZİYARETE AÇIK KALACAK'

Ziyaret sezonunun açıldığı mağarada, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce düzenleme başlatıldı. Çalışma yıl sonuna kadar tamamlanacak ve bu sürede mağara ziyarete kapatılmayacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Çal Mağarası'nın ziyaretçilerine göz kamaştıran güzellikler sunduğunu söyledi.

Trabzon'da turizmin yükselen bir değer olduğunu belirten Gümrükçüoğlu, ''Biz turistlik ve tarihi değerlerimizi gözümüz gibi koruyup, sadece korumakla kalmayıp, bütün adımlarımızı planladığımız şekilde sürdürüyoruz.

Çal Mağarası da bu değerlerimizden biri. Çal Mağarası için yapılan ihaleye katıldık ve sunduğumuz teklif sonucunda ihale bize verildi. Bu tarihi, coğrafi, tabii değeri tekrar bütün yöremize, ülkemize ve ülke dışından teşrif edenlere kazandırmak için biz de ihaleyi aldıktan sonra önemli bir proje hazırlattık. Çal Mağarası'nda düzenleme çalışmaları başlarken süreç içerisinde mağara ziyaretçilere kapatılmayacak'' dedi.

Çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını kaydeden Gümrükçüoğlu, şunları söyledi:

"'Buna göre program ve projeyi başlattık. Bunun için de hem insanların oradaki hava koridorlarından istifade etmesini herhangi bir risk oluşması halinde nereden mağaranın boşaltılmasının yapılabileceğini planladık. Risksiz olmasına rağmen ihtiyaten bu tedbirleri aldık.

Çalışmalar sırasında da mevcut yürüyüş yollarının yeniden inşa edilmesi, çürümeyecek malzemenin kullanılması, ışıklandırmanın en ideal şekilde yapılması ve uyarı levhalarının yerinde yerleştirilmesi çalışmalarını titizlikle yapacağız.

Gerek gezintiden önce gerek gezintiden sonra dışarıdaki konaklama tesislerinde hizmetin o güzel tabiat parçası içerisinde devam ettirilmesini öngörüyoruz. Bu çalışmalar projenin teslimi ile birlikte uygulamaya başladı. Bu yılın sonuna kadar çalışmaların tamamlanmasını ümit ediyoruz.

Bu proje ile Çal Mağarası, önümüzdeki bahar mevsiminde tam kapasiteyle dünya turistlik değeri olarak bütün ziyaretçilere kaliteli bir hizmet vermeye başlayacaktır."

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